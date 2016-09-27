Mehrfenster-Charts im neuen MetaTrader 5 Build 1372 für Android

In der neuen Version der mobilen Plattform MetaTrader 5 für Android wurde die Verwendung von Preischarts optimiert:
  1. Die Applikation unterstützt den Mehrfenster-Modus für Charts — nun können Trader die Preisdynamik mehrerer Finanzinstrumente gleichzeitig verfolgen.
  2. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Höhe der Unterfenster zu ändern, in welchen Indikatoren geöffnet werden.
  3. Nun gibt es einen Schnellauswahl-Button für Symbole und ein separates Menü der Charteinstellungen in der mobilen Plattform.



MetaTrader 5 Android build 1372

Das sind aber noch nicht alle Neuerungen, die die neueste Version umfasst. Wir haben die Bearbeitung von Indikator-Levels in MetaTrader 5 Android hinzugefügt und haben die Anwenderschnittstelle ins Bulgarische übersetzt.

Aktualisieren Sie Ihre Anwendung jetzt - die neue Version von MetaTrader 5 Android ist ab sofort bei Google Play erhältlich!

 

Wann gibt's das endlich für die Windows-Version

Und korrigiert endlich einmal die 'WndContainer.mqh' ! (mouse abfangen, gibt ja eine verbesserte Version)

Nach jedem Update muss ich das wieder korrigieren.

Es ist zum zerplatzen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Es steckt viel Arbeit in diesem System, und nur mit solchen Kleinigkeiten macht Ihr alle wieder kaputt!

Mit unfreundlichen Grüßen

OPA-Trader

PS: Ansprechpartner für Verbesserungen gibt's anscheinend auch nicht.

Ich bin wiklich angefressen

 

Hаllo,

wenn Sie Probleme mit 'WndContainer.mqh' haben, wenden Sie sich bitte an den Service-Desk (Tab im Profil links) und beschreiben Sie Ihr Problem im Detail.

