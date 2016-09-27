Mehrfenster-Charts im neuen MetaTrader 5 Build 1372 für Android
Wann gibt's das endlich für die Windows-Version
Und korrigiert endlich einmal die 'WndContainer.mqh' ! (mouse abfangen, gibt ja eine verbesserte Version)
Nach jedem Update muss ich das wieder korrigieren.
Es ist zum zerplatzen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es steckt viel Arbeit in diesem System, und nur mit solchen Kleinigkeiten macht Ihr alle wieder kaputt!
Mit unfreundlichen Grüßen
OPA-Trader
PS: Ansprechpartner für Verbesserungen gibt's anscheinend auch nicht.
Ich bin wiklich angefressen
Das sind aber noch nicht alle Neuerungen, die die neueste Version umfasst. Wir haben die Bearbeitung von Indikator-Levels in MetaTrader 5 Android hinzugefügt und haben die Anwenderschnittstelle ins Bulgarische übersetzt.
Aktualisieren Sie Ihre Anwendung jetzt - die neue Version von MetaTrader 5 Android ist ab sofort bei Google Play erhältlich!