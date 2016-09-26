Market Events in MT4/5 einbinden
Habe vom Service Antwort dazu :
Is there a way to access the Calendar News in MT5 ?
Antwort:
Hello.
We plan to fully revise the calendar and then add features direct access to it, including the type of event OnCalendar.
But we can't say exact relise day. Please wait.
Gruß
DailyFX ist relativ umständlich, da keine csv mehr direkt ausgegeben werden.
Wenn man aber den economic calendar vom MT5 als HTM(L) exportiert, kann man mit Hilfe eines kleinen Zusatztools unter .NET eine csv erzeugen, die dann wiederum im EA verwendet werden kann. Vorteil ist, das man sich die Informationen nicht woanders beschaffen muss. Ein Zugriff auf den calendar ist aus MQL5 heraus leider noch nicht möglich. Er wird auch nicht von jedem Broker angeboten, soviel ich weiß.
Hier mal meine Version des Import/Export-Tools.
Wie die weitere Verwendung der News im EA erfolgt, beschreibt dieser gute Artikel von Jordi.
Building an Automatic News Trader - MQL5 Articles https://www.mql5.com/en/articles/719.
Grüße,
Mike
Guten Morgen allesamt,
ist es möglich Market Events von z.B. Oanda oder DailyFX in den MetaTrader 4 oder 5 einzubinden?
Ich würde gerne diese Event Informationen für meinen EA verwenden. Ich habe bei Oanda einige API`s gefunden allerdings funktioniert dies nicht für MT4.
Hat jemand so etwas in der Art schon vollzogen oder begebe ich mir hier komplett auf Neuland?
Vielen Dank und Gruß
tMAE