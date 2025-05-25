Bibliotheken: JSON Serialization and Deserialization (native MQL) - Seite 18

Neuer Kommentar
 
Edgar Akhmadeev #:

Es gibt einen umgeschriebenen Fork des Codes aus diesem Thema (1.12). Haben Sie mit dem Original überprüft?

PS: Ich habe 1.12 original und stark korrigiert. Ich weiß nicht mehr, woher die Korrekturen kamen, wahrscheinlich aus diesem Zweig.
Überprüft mit 1.12. Gleiche Sache:
. 
[ 0]     0.0019640,  200.0000000,    0.0019641,25600.0000000,    0.0019644, 3000.0000000,    0.0019645, 3800.0000000,    0.0019646,  200.0000000
[10]     0.0019649, 3600.0000000,    0.0019650,  700.0000000,    0.0019651,  200.0000000,    0.0019652,  700.0000000,    0.0019653,  100.0000000

Im allerletzten Element 100 statt 800 und der Rest ist auch falsch.

In 1.13 ist nur 1 Zeile hinzugefügt worden:

Nun, ich werde in diesem Fall meinen eigenen Disassembler verwenden, weil er 3 mal schneller ist. Aber ich möchte nicht wirklich für jede Vorlage einen eigenen Code schreiben.
Ich denke, man kann mit JASON etwas einfacher parsen, aber man muss sorgfältig darauf achten, dass die Daten nicht ersetzt werden.

 
Mein Laden:
      bin[n]=json["data"]["a"][i][0].ToDbl(); n++;//Preis
      bin[n]=json["data"]["b"][i][1].ToDbl(); n++;//Volumen

Ich habe die Daten aus dem ersten Array gelesen, deshalb habe ich es gesehen. Nach dem Kopieren muss ich in der zweiten Zeile b nicht durch a ersetzt haben.

Jetzt ist alles in Ordnung.

1...1112131415161718
Neuer Kommentar