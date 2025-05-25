Bibliotheken: JSON Serialization and Deserialization (native MQL) - Seite 18
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es gibt einen umgeschriebenen Fork des Codes aus diesem Thema (1.12). Haben Sie mit dem Original überprüft?PS: Ich habe 1.12 original und stark korrigiert. Ich weiß nicht mehr, woher die Korrekturen kamen, wahrscheinlich aus diesem Zweig.
.
Im allerletzten Element 100 statt 800 und der Rest ist auch falsch.
In 1.13 ist nur 1 Zeile hinzugefügt worden:
Nun, ich werde in diesem Fall meinen eigenen Disassembler verwenden, weil er 3 mal schneller ist. Aber ich möchte nicht wirklich für jede Vorlage einen eigenen Code schreiben.
Ich denke, man kann mit JASON etwas einfacher parsen, aber man muss sorgfältig darauf achten, dass die Daten nicht ersetzt werden.
Ich habe die Daten aus dem ersten Array gelesen, deshalb habe ich es gesehen. Nach dem Kopieren muss ich in der zweiten Zeile b nicht durch a ersetzt haben.
Jetzt ist alles in Ordnung.