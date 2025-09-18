Diskussion zum Artikel "Das MQL5-Kochbuch: ОСО-Orders" - Seite 2

Ich habe alle Anweisungen befolgt, aber der OCO-Ordner wird in meinem MT5 Navigator nicht angezeigt. Ich habe sogar versucht, ihn zu aktualisieren.
 

Ich habe es geschafft, dass es richtig funktioniert. Der Code kompiliert ohne Fehler oder Warnungen.

Schritte zum Kompilieren:

  1. Laden Sie den Quellcode aus dem Artikel herunter.
  2. Entpacken Sie den gesamten Inhalt in einen neuen Ordner (in meinem Fall habe ich ihn "OCO EA" genannt)
  3. Öffnen Sie MT5
  4. Öffnen Sie den MT5-Datenordner
  5. Öffnen Sie den Ordner "Experts".
  6. Fügen Sie in den Ordner "Experts" den Ordner "OCO EA" ein.
  7. Öffnen Sie die MQL5 IDE (Sie können sie direkt von MT5 aus öffnen, indem Sie F4 drücken oder das Menü Tools -> MetaQuotes Language Editor aufrufen)
  8. Sobald die IDE geöffnet ist, öffnen Sie jede der Dateien im Ordner "OCO EA", der sich im Ordner "Experts" befinden sollte. Sie müssen jede Datei kompilieren.
  9. Öffnen Sie MT5, und der neue Ordner "OCO EA" sollte im Abschnitt "Experts" im "Navigator" erscheinen.
  10. Ziehen Sie die Datei "panel_oco_ea" auf einen Chart.
  11. Viel Spaß!


Dateien:
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
Ich habe alle Anweisungen befolgt, aber der OCO-Ordner wird in meinem MT5 Navigator nicht angezeigt, obwohl ich versucht habe, ihn zu aktualisieren.
Überprüfen Sie die Schritt für Schritt.
