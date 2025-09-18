Diskussion zum Artikel "Das MQL5-Kochbuch: ОСО-Orders" - Seite 2
Ich habe es geschafft, dass es richtig funktioniert. Der Code kompiliert ohne Fehler oder Warnungen.
Schritte zum Kompilieren:
Bildschirmfoto der Zusammenstellung:
Wenn Sie es richtig machen, sollten Sie in der Lage sein, so etwas in Ihrem MT5 zu sehen:
Ich habe alle Anweisungen befolgt, aber der OCO-Ordner wird in meinem MT5 Navigator nicht angezeigt, obwohl ich versucht habe, ihn zu aktualisieren.