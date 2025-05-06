Skripte: SetSellStopOrder

Neuer Kommentar
 

SetSellStopOrder:

Das Skript wurde für eine SellStop Order mit festen Preisen für die Auslösung, StopLoss und TakeProfit, Abstände in Points vom aktuellen Preis, entwickelt.

Autor: Nikolay Kositsin

 
Hallo Nikolay, ich bin ein Anfänger, ich habe versucht, zwei Buy und Sellstopov Aufträge zur gleichen Zeit zu setzen. Es hat nicht geklappt, aber es stellte sich heraus, in einem Auftrag mit einem Parameter 2, ist es möglich, und drei, dann sind sie in einem Raster gestreckt. Das hat mir noch besser gefallen. Natürlich wäre es besser, ein Raster auf einmal zu bekommen, und noch besser zusammen mit einem Experten im Falle von großen Kerzen. Ich danke Ihnen. Und großen Respekt für Ihre titanische Arbeit
 

Lieber Nikolay, ich habe Ihre SetBuyStopOrder.mq5 heruntergeladen. Installiert. Kompiliert. Wenn ich es auf einen Chart ziehe, öffnet sich ein Fenster mit Parametern und sein Name erscheint in der oberen rechten Ecke des Terminals. Autotrading ist aktiviert. Alles scheint korrekt zu sein. Aber wenn ich auf "OK" drücke, wird die Order nicht gesetzt. Nach 1-2 Sekunden verschwindet der Name aus der oberen rechten Ecke. Was kann der Grund dafür sein? Könnten Sie mir das bitte sagen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben?


 
e2718 #:

Lieber Nikolay, ich habe Ihre SetBuyStopOrder.mq5 heruntergeladen. Installiert. Kompiliert. Wenn ich es auf einen Chart ziehe, öffnet sich ein Fenster mit Parametern und sein Name erscheint in der oberen rechten Ecke des Terminals. Autotrading ist aktiviert. Alles scheint korrekt zu sein. Aber wenn ich auf "OK" drücke, wird die Order nicht gesetzt. Nach 1-2 Sekunden verschwindet der Name aus der oberen rechten Ecke. Was kann der Grund dafür sein? Könnten Sie mich bitte beraten, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben?

Ich weiß nicht, wann Sie eine Antwort von Nikolay erhalten werden, da er nicht oft im Forum erscheint. Um die Lösung dieses Problems zu beschleunigen, benötigen Sie einen Ausdruck der Registerkarte " Experten" des MetaTrader 5-Terminals. Es ist möglich, dass Sie falsche Parameter eingestellt haben. Kopieren Sie einfach alles, was in der Nachricht auf dieser Registerkarte geschrieben wird, und posten Sie es hier.

Mit freundlichen Grüßen, Vladimir.

Neuer Kommentar