Skripte: SetSellStopOrder
Lieber Nikolay, ich habe Ihre SetBuyStopOrder.mq5 heruntergeladen. Installiert. Kompiliert. Wenn ich es auf einen Chart ziehe, öffnet sich ein Fenster mit Parametern und sein Name erscheint in der oberen rechten Ecke des Terminals. Autotrading ist aktiviert. Alles scheint korrekt zu sein. Aber wenn ich auf "OK" drücke, wird die Order nicht gesetzt. Nach 1-2 Sekunden verschwindet der Name aus der oberen rechten Ecke. Was kann der Grund dafür sein? Könnten Sie mir das bitte sagen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben?
Ich weiß nicht, wann Sie eine Antwort von Nikolay erhalten werden, da er nicht oft im Forum erscheint. Um die Lösung dieses Problems zu beschleunigen, benötigen Sie einen Ausdruck der Registerkarte " Experten" des MetaTrader 5-Terminals. Es ist möglich, dass Sie falsche Parameter eingestellt haben. Kopieren Sie einfach alles, was in der Nachricht auf dieser Registerkarte geschrieben wird, und posten Sie es hier.
Mit freundlichen Grüßen, Vladimir.
SetSellStopOrder:
Autor: Nikolay Kositsin