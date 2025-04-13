Diskussion zum Artikel "MetaQuotes-ID im MetaTrader Mobil-Terminal" - Seite 19

emlynjarode #:
Meine Android-App zeigt die Meta-Quotes-ID nicht an, wie kann ich das beheben, ich bin wirklich frustriert 🥴.

Wenden Sie sich an den Support, der unten auf jeder Seite dieser Website unter "Kontakte und Anfragen" zu finden ist. Sie werden dir Ratschläge geben oder deine ID zurücksetzen oder dir eine neue schicken können.

Ich erinnere mich jedoch, in einem Thread gelesen zu haben, dass nicht jedes Gerät mit dem Dienst kompatibel ist. Aber viel Glück für Sie.

 

Hallo, hat noch jemand eine Metaquotes ID NUll auf Android?

METAQUOTES ID NULL

 
Ricardo Davila # Hallo, ist noch jemandem die NUll von Metaquotes ID auf Android passiert?

