Meine Android-App zeigt die Meta-Quotes-ID nicht an, wie kann ich das beheben, ich bin wirklich frustriert 🥴.
Wenden Sie sich an den Support, der unten auf jeder Seite dieser Website unter "Kontakte und Anfragen" zu finden ist. Sie werden dir Ratschläge geben oder deine ID zurücksetzen oder dir eine neue schicken können.
Ich erinnere mich jedoch, in einem Thread gelesen zu haben, dass nicht jedes Gerät mit dem Dienst kompatibel ist. Aber viel Glück für Sie.
Forum über Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien
MT5 zeigt MQID nicht an
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
Wenn ich mich mit WI-FI verbinde und auf die MQID-Schaltfläche in der Nachrichtenleiste klicke, erhalte ich den Code; wenn ich jedoch die App neu starte und auf die MQID-Schaltfläche klicke, wenn ich MOBILE DATA verwende, sagt sie, dass sie null ist.
Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien
MT5 zeigt MQID nicht an
Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21 Uhr
Ihr mobiles Gerät kann die MetaQuotes ID nur registrieren, wenn ein gültiges Google-Konto darauf verwendet wird.