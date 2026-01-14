Diskussion zum Artikel "Dynamic Swing Architecture: Marktstrukturerkennung von Umkehrpunkten (Swings) bis zur automatisierten Ausführung"

In diesem Artikel wird ein vollautomatisches MQL5-System vorgestellt, mit dem sich Marktschwankungen präzise erkennen und handeln lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Umkehr-Indikatoren mit festen Balken passt sich dieses System dynamisch an die sich entwickelnde Preisstruktur an und erkennt hohe und tiefe Umkehrpunkte in Echtzeit, um Richtungsgelegenheiten zu nutzen, sobald sie sich bilden.

Im sich ständig ändernden Rhythmus der Märkte erzählt jede Kursbewegung eine Geschichte – eine Reihe von Hochs und Tiefs, die zeigen, wo Käufer und Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Für die meisten Händler bildet die Identifizierung dieser Umkehrpunkte die Grundlage für das Verständnis der Marktstruktur. Doch wenn man dies manuell tut, Balken für Balken, kann dies inkonsistent und anfällig für Verzerrungen sein.

Das System der Dynamic Swing Architecture wurde entwickelt, um den Markt mit Präzision zu lesen. Es passt sich dynamisch an die Preisentwicklung an, erkennt neue Schwankungen in Echtzeit und führt automatisch Handelsgeschäfte aus, wenn es zu strukturellen Verschiebungen kommt. Wenn sich ein tiefer Umkehrpunkt bildet, signalisiert es eine potenzielle Aufwärtsbewegung und löst einen Kauf aus, wenn ein hoher Umkehrpunkt erscheint, signalisiert es einen Abwärtsdruck und eröffnet einen Verkauf.

Erkennung eines hohen Umkehrpunkts


Autor: Hlomohang John Borotho

 
Vielen Dank für den tollen Artikel.
 
TahianaBE #:
Sie sind willkommen.
 
Hallo. Ich danke Ihnen für diese wunderbare EA und Backtest-Ergebnis. Darf ich wissen, welches Paar/Symbol Sie es auf H2 Zeitrahmen getestet, die das Ergebnis in Ihrem Artikel geben.
Das wird uns helfen, zu bestätigen, wir haben die richtige gleiche/ähnliche Ergebnis zu. Vielen Dank!
 
Hey, um die gleichen Ergebnisse zu erhalten, achten Sie bitte auf das Testfenster "(08. April 2025 bis 29. Juli 2025)".
