Diskussion zum Artikel "Dynamic Swing Architecture: Marktstrukturerkennung von Umkehrpunkten (Swings) bis zur automatisierten Ausführung"
Vielen Dank für den tollen Artikel.
Hallo. Ich danke Ihnen für diese wunderbare EA und Backtest-Ergebnis. Darf ich wissen, welches Paar/Symbol Sie es auf H2 Zeitrahmen getestet, die das Ergebnis in Ihrem Artikel geben.
Das wird uns helfen, zu bestätigen, wir haben die richtige gleiche/ähnliche Ergebnis zu. Vielen Dank!
Tonij Trisno Backtest Ergebnis. Darf ich wissen, welches Paar/Symbol Sie es auf H2 Zeitrahmen getestet, die das Ergebnis in Ihrem Artikel geben.Hey, um die gleichen Ergebnisse zu erhalten, achten Sie bitte auf das Testfenster "(08. April 2025 bis 29. Juli 2025)".
Neuer Artikel Dynamic Swing Architecture: Marktstrukturerkennung von Umkehrpunkten (Swings) bis zur automatisierten Ausführung :
Im sich ständig ändernden Rhythmus der Märkte erzählt jede Kursbewegung eine Geschichte – eine Reihe von Hochs und Tiefs, die zeigen, wo Käufer und Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Für die meisten Händler bildet die Identifizierung dieser Umkehrpunkte die Grundlage für das Verständnis der Marktstruktur. Doch wenn man dies manuell tut, Balken für Balken, kann dies inkonsistent und anfällig für Verzerrungen sein.
Das System der Dynamic Swing Architecture wurde entwickelt, um den Markt mit Präzision zu lesen. Es passt sich dynamisch an die Preisentwicklung an, erkennt neue Schwankungen in Echtzeit und führt automatisch Handelsgeschäfte aus, wenn es zu strukturellen Verschiebungen kommt. Wenn sich ein tiefer Umkehrpunkt bildet, signalisiert es eine potenzielle Aufwärtsbewegung und löst einen Kauf aus, wenn ein hoher Umkehrpunkt erscheint, signalisiert es einen Abwärtsdruck und eröffnet einen Verkauf.
Autor: Hlomohang John Borotho