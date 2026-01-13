Diskussion zum Artikel "MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 84): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und des FrAMA – Schlussfolgerung"
Hallo Stephen,
Ein sehr interessanter Artikel, insbesondere Muster 0.
Ich habe Ihren Code aus dem vorherigen Artikel heruntergeladen, kompiliert und ihn auf vier wichtigen USD-Währungen, EUR, GBP, CAD, JPY für den H4-Zeitrahmen und für den Zeitraum 1/1/25 - 10/1/25 ausgeführt und ALLE haben einen Verlust produziert.
Erstens, muss ich es für die spezifische Währung neu trainieren, und zweitens, wie lege ich fest, ob ich nur eines oder mehrere der Muster verwende? Kann dieses Ea auch verwendet werden, um mehrere Ihrer hervorragenden Artikel zu integrieren?
Vielen Dank!
CapeCoddah
Neuer Artikel MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 84): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und des FrAMA – Schlussfolgerung :
Im letzten Artikel haben wir die ersten 5 Signalmuster des Indikatorpaares Stochastik-Oszillator und Fractal Adapting Moving Average untersucht. In unserem kleinen Testfenster schienen alle einen Vorwärtstest mit Gewinn zu haben, wobei das Training über ein Jahr und die Validierung im darauf folgenden Jahr durchgeführt wurde.
Wir haben diese Tests unter Berücksichtigung der für die Muster geeigneten Markttypen durchgeführt und dabei auch für jeden Markttyp „geeignete“ Vermögenswerte verwendet. Die von uns betrachteten Marktarchetypen waren trendfolgende/mittelwertrückkehrende, autokorrelierte/entkoppelte und hohe/niedrige Volatilitätsmärkte. Innerhalb dieser Typen haben wir versucht, bestimmte Asset-Typen zuzuordnen, die von diesen Mustern besser genutzt werden.
Wir behalten daher die gleiche Asset-Typ/Markt-Arche-Typ-Paarung des letzten Artikels bei, wenn wir die verbleibenden 5 Signalmuster dieser Indikatorpaarung besprechen.
Autor: Stephen Njuki