SL und TP Werte in Dollar/Euro anzeigen lassen wie in der mobilen App
Gibt es alles, entweder im Market oder als Artikel: suche nach: "Trade Manager"
https://www.mql5.com/de/search#!keyword=trade%20manager&module=mql5_module_articles
Ansonsten kannst Du Dir das für eine handvoll Euro programmieren lassen.
Carl Schreiber #:Das gabs doch mal, ist das wieder abgeschafft?
Gibt es alles, entweder im Market oder als Artikel: suche nach: "Trade Manager"
https://www.mql5.com/de/search#!keyword=trade%20manager&module=mql5_module_articles
Ansonsten kannst Du Dir das für eine handvoll Euro programmieren lassen.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo zusammen,
ich würde gern wenn ich meine Position einstelle, den Gewinn/Verlust des TP/SL sehen, wie es auch in der mobilen App der Fall ist.
Wie soll ich sonst genau sehen, ob ich 1% pro Trade risikiere? Ich habe ein Positionstool ausprobiert, aber das berechnet alles falsch, da wahrscheinlich die Kontraktgröße der Propfirma nicht mit der Rechenweise des Tools passt. Alles zu riskant. Deshalb will ich es selber machen, aber eben schneller und ohne vorher in irgendwelchen Rechnen online die meistens wieder nicht richtig rechnen, da es von Prop zu Prop anders ist.
Wie kann ich den Verlust in Euro bzw. Dollar anzeigen lassen, auf den SL Linien?