SL und TP Werte in Dollar/Euro anzeigen lassen wie in der mobilen App

Neuer Kommentar
 

Hallo zusammen,

ich würde gern wenn ich meine Position einstelle, den Gewinn/Verlust des TP/SL sehen, wie es auch in der mobilen App der Fall ist.

Wie soll ich sonst genau sehen, ob ich 1% pro Trade risikiere? Ich habe ein Positionstool ausprobiert, aber das berechnet alles falsch, da wahrscheinlich die Kontraktgröße der Propfirma nicht mit der Rechenweise des Tools passt. Alles zu riskant. Deshalb will ich es selber machen, aber eben schneller und ohne vorher in irgendwelchen Rechnen online die meistens wieder nicht richtig rechnen, da es von Prop zu Prop anders ist.


Wie kann ich den Verlust in Euro bzw. Dollar anzeigen lassen, auf den SL Linien?
 

Gibt es alles, entweder im Market oder als Artikel: suche nach: "Trade Manager"

https://www.mql5.com/de/search#!keyword=trade%20manager&module=mql5_module_articles

Ansonsten kannst Du Dir das für eine handvoll Euro programmieren lassen.

 
Carl Schreiber #:

Gibt es alles, entweder im Market oder als Artikel: suche nach: "Trade Manager"

https://www.mql5.com/de/search#!keyword=trade%20manager&module=mql5_module_articles

Ansonsten kannst Du Dir das für eine handvoll Euro programmieren lassen.

Das gabs doch mal, ist das wieder abgeschafft?
Neuer Kommentar