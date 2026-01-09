Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 44): Aufbau eines VWMA Crossover Signal EA in MQL5"
Gerade versucht dies, und das Signal ist nicht zeigen 5 Tage jetzt, für XAUSD, warum das Signal nicht angezeigt?
Interessante Einrichtung. Das VWMA Crossover sieht sauber aus. Mir gefällt, wie Sie das Volumen mit der Trendbestätigung kombinieren, anstatt sich nur auf die Preisbewegung zu verlassen. Ich bin neugierig, wie es sich auf niedrigeren Zeitebenen verhält, insbesondere während volatiler Sitzungen.
Großartig, wie Sie die volumengewichteten gleitenden Durchschnitte mit der Kursbewegung mischen, um Umkehrungen zu erkennen. Die On-Chart-Panel sieht super sauber und leicht zu folgen. Es gibt viel Raum, um mit dieser Idee herumzuspielen. Danke, dass Sie sie mit allen geteilt haben.
Erfolgreiches Handeln hängt von der Fähigkeit ab, aussagekräftige Preistrends von den Hintergrundrauschen des Marktes zu unterscheiden. Seit Jahrzehnten helfen gleitende Durchschnitte wie der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA) den Händlern, die Volatilität zu glätten und die Marktrichtung zu klären. Diese traditionellen Indikatoren übersehen jedoch eine wesentliche Komponente der Kursbewegung: das Handelsvolumen, das oft die wahre Bedeutung eines Trends bestimmt.
Mit der Entwicklung des Volume-Weighted Moving Average (VWMA) wurde diese Einschränkung behoben, indem den Kursen, die mit einer höheren Handelsaktivität verbunden sind, eine größere Bedeutung zugewiesen wurde. Infolgedessen liefert der VWMA einen klareren, zuverlässigeren Hinweis auf die tatsächliche Marktdynamik und hilft Händlern, zwischen starken, volumengestützten Bewegungen und schwachen, wenig partizipativen Schwankungen zu unterscheiden.
Dieser Artikel befasst sich mit der praktischen Anwendung des Kreuzens des VWMA im algorithmischen Handel. Er wird den VWMA-Ansatz vorstellen, seine Implementierung in MQL5 erläutern, Testergebnisse präsentieren und die wichtigsten Erkenntnisse sowohl für diskretionäre als auch für systematische Trader zusammenfassen.
Aufbauend auf diesen Prinzipien bietet der Expert Advisor VWMA Crossover eine VWMA-Kreuzungsstrategie in Kombination mit einem intuitiven On-Chart-Dashboard. Dieses Tool, das für Klarheit und Nutzerfreundlichkeit auf jedem Chart-Hintergrund konzipiert ist, erkennt automatisch Kreuzungsereignisse, hebt handlungsrelevante Signale hervor und liefert zeitnahe Warnungen, was sowohl die Handelsausführung als auch die Marktüberwachung vereinfacht.
Autor: Christian Benjamin