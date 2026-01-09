Expert Advisors: Modern Dark-Mode Trade Panel – One-Click Execution
Modern Dark-Mode Trade Panel – One-Click Execution:
A professional, dark-themed trading panel for fast execution. Features one-click Buy/Sell buttons, automatic pip calculation, and persistent settings memory for every symbol.
Autor: Arnold Holm