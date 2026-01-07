Strategietester Auswertung
Ist doch ganz einfach :)
Für einen eher Kurzfrist-Händler (ca. 2 Tage) gibst Du in den Eingabedaten ein Handelsende an: zB. 20.12.2025. Danach sollte Dein EA keine neuen Positionen eröffnen und die offenen werden bis 31.12.25 normal geschlossen.
Also gibst Du im Strat.-Tester dann als Ende heute oder 7.1.26 an.
Danke fuer die Rueckmeldung.
Leider gibt es in meinem EA keine Moeglichkeit ein Datum einzugeben.
Hatte eher an eine Moeglichkeit im Tester gedacht, aber da auch nichts gefunden.
Hi,
am Ende eines Testzeitraumes des Backtest werden alle offenen Positionen geschlossen, egal ob diese im Plus oder Minus liegen.
Somit wird Kapital mit Kontostand glattgezogen.
Jedoch erscheinen dann grosse Differenzen zwischen Kontostand und Kapital als Verlust in der Auswertung und verfaelscht die Statistik.
Real gibt es ja auch keinen harten Cut.
Wie kann das Problem umgangen werden?
VG Franciska