Diskussion zum Artikel "Beherrschung der Fair Value Gaps: Bildung, Logik und automatisierter Handel von Ausbrüchen und Marktstrukturverschiebungen"
Neuer Artikel Beherrschung der Fair Value Gaps: Bildung, Logik und automatisierter Handel von Ausbrüchen und Marktstrukturverschiebungen :
Eine Fair Value Gap, entsteht, wenn es zu raschen Kursbewegungen in beide Richtungen kommt, die auf einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck, vor allem von institutionellen Akteuren, hinweisen. Einfach ausgedrückt, führt dieser Handelsdruck oft zu einem Szenario, in dem die Händler nicht die gleichen Möglichkeiten haben, Handelsgeschäfte zu platzieren oder auszuführen; Daher wird dieser Bereich in einer steigenden Fair Value Gap (FVG), in der der Preis einen Punkt mit Kraft und Geschwindigkeit in Richtung höherer Preise verlassen hat und die Verkäufer nicht genug Zeit oder Gelegenheit hatten, sie auszuführen, und in einer fallenden Fair Value Gap (FVG), in der der Preis einen Punkt mit Kraft und Geschwindigkeit in Richtung niedrigerer Preise verlassen hat und die Käufer nicht genug Zeit oder Gelegenheit hatten, sie auszuführen, als unausgeglichene Preisspanne bezeichnet, da es keine Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung gab, aus der die Expansion kam.
Dies lässt sich am besten mit der Logik eines Malers erklären: Wenn ein Maler eine Wand bemalt, muss er sie mit gleichen oder sogar ähnlichen Pinselstrichen in entgegengesetzte Richtungen streichen, damit die Farbe gleichmäßig aufgetragen wird und ausgewogen, d. h. von hoher Qualität ist. Diese Logik gilt auch für den Preis. Wenn sich eine Aufwärtskerze ausdehnt und einen Preispunkt durchbricht, z. B. von 1,3010 auf 1,3030, muss eine Abwärtskerze ebenfalls diesen Preispunkt durchbrechen, um den Preis auszugleichen, und wenn sie das nicht tut, wird sie zu einer Fair Value Gap (FVG). Oft, wenn auch nicht immer, wird der Preis irgendwann wieder auf diesen Punkt zurückkehren. Dies ist der Zeitpunkt, an dem wir diese Fair Value Gaps nutzen sollten, da sie große und lohnende Chancen bieten.
Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für Fair Value Gaps und wie sie genutzt wurden.
Autor: Eugene Mmene