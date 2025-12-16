Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 40): Markt-DNA-Pass"

In diesem Artikel wird die einzigartige Identität der einzelnen Währungspaare anhand ihrer historischen Kursentwicklung untersucht. Inspiriert vom Konzept der genetischen DNA, die den individuellen Bauplan eines jeden Lebewesens kodiert, wenden wir einen ähnlichen Rahmen auf die Märkte an, indem wir die Kursentwicklung als „DNA“ eines jeden Paares betrachten. Durch die Aufschlüsselung struktureller Verhaltensweisen wie Volatilität, Schwankungen, Rückschritte, Ausschläge und Sitzungsmerkmale zeigt das Tool das zugrunde liegende Profil, das ein Paar von einem anderen unterscheidet. Dieser Ansatz bietet einen tieferen Einblick in das Marktverhalten und gibt Händlern eine strukturierte Methode an die Hand, um ihre Strategien auf die natürlichen Tendenzen der einzelnen Instrumente abzustimmen.

In der Biologie ist die Desoxyribonukleinsäure (DNA) das Molekül, das den genetischen Bauplan eines jeden Organismus kodiert. Die DNA bestimmt die biologische Identität und wird über Generationen weitergegeben. Ich habe einmal einen Fall beobachtet, in dem ein Mann die Vaterschaft bestritt, bis ein DNA-Test – der nach der Geburt des Kindes durchgeführt wurde – bewies, dass er tatsächlich der Vater war. Sie fragen sich vielleicht, was das mit der Preisaktionsanalyse zu tun hat: Die Verbindung ist die Idee eines dauerhaften, identifizierbaren Fingerabdrucks.

Bei meinen Untersuchungen habe ich festgestellt, dass jedes Währungspaar seine eigene charakteristische Preis-Aktions-Signatur aufweist. Einige Paare können sich unter gemeinsamen Einflüssen ähnlich verhalten (z. B. EURUSD und GBPUSD), während andere ein unterschiedliches Verhalten zeigen. Um diese Muster zu erfassen, habe ich ein automatisiertes System entwickelt, das jedes Instrument scannt und eine Markt-DNAerstellt – einen kompakten Fingerabdruck, der sich aus Volatilität, fraktaler Struktur, Sitzungsrhythmen und Retracement-Verhalten ableitet. Der Markt-DNA-Passquantifiziert diese Merkmale und ermöglicht es Ihnen, Instrumente zu vergleichen, strukturelle Verschiebungen (Mutationen) zu erkennen und Strategien auszuwählen oder an die vorherrschenden Marktbedingungen anzupassen.


Autor: Christian Benjamin

 
Wieder eine schöne Idee und Arbeit von C. Benjamin, vielen Dank und gesunde Tage für dich und deine Lieben.
 
Mustafa Nail Sertoglu #:
Wieder eine schöne Idee und Arbeit von C. Benjamin, danke und gesunde Tage für dich und deine Lieben.
Die Freude ist ganz meinerseits.
