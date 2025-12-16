Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 40): Markt-DNA-Pass"
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 40): Markt-DNA-Pass
In der Biologie ist die Desoxyribonukleinsäure (DNA) das Molekül, das den genetischen Bauplan eines jeden Organismus kodiert. Die DNA bestimmt die biologische Identität und wird über Generationen weitergegeben. Ich habe einmal einen Fall beobachtet, in dem ein Mann die Vaterschaft bestritt, bis ein DNA-Test – der nach der Geburt des Kindes durchgeführt wurde – bewies, dass er tatsächlich der Vater war. Sie fragen sich vielleicht, was das mit der Preisaktionsanalyse zu tun hat: Die Verbindung ist die Idee eines dauerhaften, identifizierbaren Fingerabdrucks.
Bei meinen Untersuchungen habe ich festgestellt, dass jedes Währungspaar seine eigene charakteristische Preis-Aktions-Signatur aufweist. Einige Paare können sich unter gemeinsamen Einflüssen ähnlich verhalten (z. B. EURUSD und GBPUSD), während andere ein unterschiedliches Verhalten zeigen. Um diese Muster zu erfassen, habe ich ein automatisiertes System entwickelt, das jedes Instrument scannt und eine Markt-DNAerstellt – einen kompakten Fingerabdruck, der sich aus Volatilität, fraktaler Struktur, Sitzungsrhythmen und Retracement-Verhalten ableitet. Der Markt-DNA-Passquantifiziert diese Merkmale und ermöglicht es Ihnen, Instrumente zu vergleichen, strukturelle Verschiebungen (Mutationen) zu erkennen und Strategien auszuwählen oder an die vorherrschenden Marktbedingungen anzupassen.
Autor: Christian Benjamin