Diskussion zum Artikel "Dynamic Mode Decomposition angewandt auf univariate Zeitreihen in MQL5"
Neuer Artikel Dynamic Mode Decomposition angewandt auf univariate Zeitreihen in MQL5 :
Dynamic Mode Decomposition (DMD) ist eine Technik zur Analyse komplexer dynamischer Systeme. Ingenieure verwenden sie in der Strömungsanalyse, um räumlich-zeitliche Strukturen aus komplexen Datensätzen zu extrahieren. Bei der DMD werden die Daten eines Systems in einfachere Darstellungen, so genannte Modi, zerlegt. Jeder Modus stellt ein bestimmtes räumliches Muster mit einer eigenen Schwingungsfrequenz und einer Wachstums- oder Abklingrate dar. Dies ermöglicht es Ingenieuren, die zugrunde liegende Dynamik eines Fluidsystems zu analysieren, ohne die oft komplizierten Gleichungen lösen zu müssen.
Raumzeitliche Strukturen sind Muster, die ihre Form und Identität über Zeit und Raum hinweg beibehalten. Stellen Sie sich einen Rauchring vor, der durch die Luft schwebt. Der Rauchring ist ein Gebilde, das seine Form beibehält und sich als eine Einheit bewegt, auch wenn die Luft um ihn herum verwirbelt.
Ingenieure verwenden Techniken wie DMD, um solche Strukturen in komplexen Flüssigkeitsströmungen zu erkennen und zu analysieren. In diesem Artikel untersuchen wir die Implementierung von DMD in MetaTrader 5. Anhand praktischer Code-Demonstrationen lernen die Leser, wie die neue Matrixmethode DynamicModeDecomposition() zu verwenden ist. Wir werden seine Eingaben erörtern und die wichtigsten Code-Utilities vorstellen, die für die Verarbeitung seiner Ausgabe benötigt werden.
Autor: Francis Dube