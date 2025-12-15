Bei der Installation von MetaTrader5, installiert MetaTrader5 den Python.mqh File nicht mit
Carl Schreiber #:ich danke dir, ich dachte das MetaTrader5 diesen File zur Verfügung stellt bei ihrer Installation, Python.mqh gehört dann wohl zu einer externen Code-Bibliothek, die von einem Community-Mitglied erstellt wurde, um die Schnittstelle zur Python-Anbindung benutzerfreundlicher zu gestalten. Diesen File müsste man dann suchen.
Siehe hier: https://www.mql5.com/en/forum/478870#comment_55493041
Berkay345 #:Brauchst Du es? Ich habe es nicht, ich meine nur erst überlegen und schauen, was es schon gibt: https://www.mql5.com/de/docs/python_metatrader5
ich danke dir, ich dachte das MetaTrader5 diesen File zur Verfügung stellt bei ihrer Installation, Python.mqh gehört dann wohl zu einer externen Code-Bibliothek, die von einem Community-Mitglied erstellt wurde, um die Schnittstelle zur Python-Anbindung benutzerfreundlicher zu gestalten. Diesen File müsste man dann suchen.
Carl Schreiber #:ich hatte vor meiner Frage versucht MetaTrader5 in meinem VScode zu installieren, mit py -m pip install MetaTrader5 und habe dann py -m pip install --upgrade MetaTrader5 geschrieben. Das Problem dabei ist, das man ältere python versionene nutzen muss, MetaTrader5 lässt sich nicht in neuen python versionen installieren, um MetaTrader5 zu installieren, muss man Python Downgraden auf ältere versionen, welche version das ist, müsste man ausprobieren. Mann muss sich daher seinen eigenen server programmieren mit socket, um es auf neue python versionen zu übertragen. In youtube kann man dieses Problem finden. es gibts den youtuber Rene Balke, der dieses Problem gelöst hat und dabei socket nutzt und einen server programmiert.
Brauchst Du es? Ich habe es nicht, ich meine nur erst überlegen und schauen, was es schon gibt: https://www.mql5.com/de/docs/python_metatrader5
ich hatte vor meiner Frage versucht MetaTrader5 in meinem VScode zu installieren, mit py -m pip install MetaTrader5 und habe dann py -m pip install --upgrade MetaTrader5 geschrieben. Das Problem dabei ist, das man ältere python versionene nutzen muss, MetaTrader5 lässt sich nicht in neuen python versionen installieren, um MetaTrader5 zu installieren, muss man Python Downgraden auf ältere versionen, welche version das ist, müsste man ausprobieren. Mann muss sich daher seinen eigenen server programmieren mit socket, um es auf neue python versionen zu übertragen. In youtube kann man dieses Problem finden. es gibts den youtuber Rene Balke, der dieses Problem gelöst hat und dabei socket nutzt und einen server programmiert.
Die letzte unterstützte Version ist 3.13. Ich werde versuchen, weitere Informationen zu Version 3.14 zu erhalten.
ich habe einen Problem, und zwar erscheint bei mir im MetaTrader5, der Python.mqh File nicht. Dieser File ist sehr wichtig um eine API Schnittstelle zwischen Python und MQL5 zu verknüpfen, ich habe alles versucht um dieses Problem zu lösen. Ich habe Metatrader5 deinstalliert und alle catche arten gelöscht(Desktop und Browser) und habe die Windows taste + R gedrückt um den MetaTrader5 Ordner zu löschen um dann eine neue saubere Neuinstallation durchzuführen. Als ich eine saubere MetaTrader5 Neuinstallation durchgeführt habe, bleibt das Problem weiterhin bestehen und der Python.mqh File erscheint mir nicht im MetaTrader5. Was kann ich machen um dieses Problem zu lösen ?