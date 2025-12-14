ein paar Anfänger Fragen
Immer das gleiche mit professionellen Tools, völlig überladen aber die Bedienbarkeit wird total vernachlässigt ;)
Naja, Profis benötigen Profitools - kein Kinderkram ;)
Aber jeder kann zum Profi werden, dafür hat MT5 eine umfangreiche Doku (Standardtaste F1, ist meist kontextbezogen!)
und viel, wirklich viele Artikel, die gut erklären, wie man mit was erfolgreich wird und welche Fehler man vermeiden sollte, um nicht gleich alles Geld zu verlieren.
Zu:
1) Der Chart orientiert sich an den Balken/Kerzen/Bars, nicht an Millimeter.
2) Grafische Objekte haben Zeitstempel, die sich nicht an den Zeitrahmen D1, W1, ... anpassen.
3) Auf Chart rechte Maustaste (oder Ctrl+B) gibt eine Liste alles grafischen Objekte, eventuell muss man noch auf "List all" klicken.
4) Nein, Je Chart nur ein EA (kann/darf handeln), aber viele Indikatoren (nur Anzeige).
5) Einzelne Charts: im Chart: Re. Mausklick => Vorlagen.. Alle Charts im Terminal Datei => Profile ...
6) Es geht nur, was in den Chart-Eigenschaften (F8) möglich ist.
7) Siehe 3)
8) Im selben Terminal Ja, man kann ein Programm (Indikator schreiben) es gibt aber glaube ich bereits einen Artikel, der das beschreibt: Suchen, Finden, Kopieren, Ändern, Genießen.
PS.: Es gibt fast nichts, was nicht schon für MT5 programmiert wurde! Suche über oben Such-Feld oder "Google site:MQL5,com ..." oder jetzt auch ChatGPT.
Hallo,
vielen Dank für die Ausführliche Antwort! :) Ist schonmal sehr hilfreich.
Ja, da wurde wirklich ein Haufen programmiert, ist auch kein Problem da was eigenes zu erstellen.
Aber find's halt schon irgendwie doof, dass man für ein professionelles Tool erstmal dritt Anbieter Software "benötigt" ;)
Schade das man Punkt 1 nicht anpassen kann, dass find ich fast am schlimmsten, dass sich der Chart nicht passend zur Maus verschiebt. (bzw. nur in Vertikaler Richtung)
Und das Zeichnungen sicher immer sichtbar sind fände ich eigentlich schon recht wichtig.
Warscheinlich ließt man deswegen auch so oft "Charten in TradingView und Handelsausführung dann in Software XY".
PS: Ich war in meine Firma öfter für Software Einführungen zuständig und da war meist das Handling mein Hauptkritik Punkt. Vielleicht ein wenig vorgeschädigt was das angeht ;)
Was meinst Du mit Dritt-Anbieter? Die Autoren der Artikel werden von MQ bezahlt bzw. stellen in der CodeBase ihre Programme allen zur Verfügung.
Market, Signale und Freelnace (s.o.) sind Optionen, mit MT4/5 Geld zu verdienen - ist doch ein tolles Ökosystem!
Das Chart orientiert sich an den Balken des gewählten Zeitrahmens - ist so, bleibt so.
Aber klick mit der Maus auf den Chat und drück Enter: Rechts, gleich unterm Chart öffnet sich ein Eingabefeld, gibst Du zB. 1.1.2025 ein, springt die linke Seite auf dieses Datum und bleibt dort, es sei denn das Chart steht auf "Chart automatisch scrollen" (F8 => Allgemein).
Das "Charten in TradingView und Handelsausführung dann in Software XY" ist mir noch nie begegnet?
Ja,
ich mein ja nur, dass ich persönlich das schrecklich finde vom Handling her wenn sich etwas nur in einer Richtung Linear zur Maus bewegt und in der anderen Richtung ändert sich das Verhältnis je nach zoom Stufe.
Das macht es ja quasi unlernbar wie weit sich jetzt der Chart zu meiner Mausbewegung verschiebt, weil es halt immer anders ist. (beim scrollen mit dem Mausrad ist es dann aber schon linear über alle TF hinweg)
Mit dem Zoom ist auch sone Sache: zoom ich rein, dass ich den Chart z.B. unten rauschieben kann (weil sonst lässt er mich ja nicht, bzw. nach oben darf ich aber nicht nach unten?!) und will dann die zoomstufe noch ein wenig ändern, springt er wieder hoch und ich muss ihn wieder runter ziehen. Da muss ich 10x klicken und rumschieben bis ich den Ausschnitt so sehe wie ich ihn sehen will.
Und das mit den Zeichnungen ist doch ein Bug oder? Kann doch nicht sein, dass ich mir z.B. in höheren TF Liquidity Level oder Ranges markiere und die dann nicht mehr in kleineren TF sehe, insofern ich nicht die passende (horizontale) Zoom Stufe habe.
(Sorry, aber das ist bei TradingView einfach um Welten intuitiver.)
Nichts gegen das Ökosystem, das ist schon super.
Komisch in fast jedem LiveTrading Stream/Video oder Tutorial das ich gesehen hab, macht fast jeder seine ChartAnalyse in TradingView und tabbed dann zum Ausführen der Trades in sein jeweiliges Tool.
Oh, das mit diesen unsichtbaren Markern die man verschieben kann machts schonmal ein wenig angenehmer:
- 2025.02.15
- www.youtube.com
Hab mir von Claude einen Indikator erstellen lassen mit dem man frei auf dem Chart Navigieren und mit dem Mausrad zoomen kann.
Ebenso kann man mit "C" sich dauerhaft ein Fadenkreuz anzeigen lassen. Macht das einzeichnen leichter finde ich.
Falls wer Interesse hat:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartNavigator.mq5 | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Flo" #property version "1.01" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 // Input Parameters input color CrosshairColor = clrGray; // Fadenkreuz Farbe input int CrosshairWidth = 1; // Fadenkreuz Breite input ENUM_LINE_STYLE CrosshairStyle = STYLE_DOT; // Fadenkreuz Stil input double ScrollSensitivity = 1.0; // Scroll Sensitivität (0.5 = langsamer, 2.0 = schneller) input bool InvertZoom = false; // Mausrad Zoom invertieren // Globale Variablen bool crosshairEnabled = false; int lastMouseX = 0; int lastMouseY = 0; bool isDragging = false; datetime dragStartTime = 0; int dragStartBar = 0; string vLineName = "Crosshair_V"; string hLineName = "Crosshair_H"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Chart Event aktivieren ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL, true); // Autoscroll deaktivieren für bessere Kontrolle ChartSetInteger(0, CHART_AUTOSCROLL, false); Print("ChartNavigator geladen - Drücke 'C' für Fadenkreuz Toggle"); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { // Fadenkreuz entfernen ObjectDelete(0, vLineName); ObjectDelete(0, hLineName); // Autoscroll wieder aktivieren ChartSetInteger(0, CHART_AUTOSCROLL, true); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { // Mausbewegung if(id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { int x = (int)lparam; int y = (int)dparam; int mouseState = (int)sparam; // Linke Maustaste gedrückt (Bit 0) if((mouseState & 1) == 1) { if(!isDragging) { // Drag starten isDragging = true; lastMouseX = x; // Startposition merken int subWindow = 0; datetime time; double price; if(ChartXYToTimePrice(0, x, y, subWindow, time, price)) { dragStartTime = time; dragStartBar = iBarShift(_Symbol, _Period, time); } } else { // Chart verschieben int deltaX = x - lastMouseX; if(deltaX != 0) { // Pixel in Bars umrechnen int chartWidth = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); int visibleBars = (int)ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); if(chartWidth > 0 && visibleBars > 0) { // Bars pro Pixel berechnen double barsPerPixel = (double)visibleBars / (double)chartWidth; int barsToShift = (int)MathRound(deltaX * barsPerPixel * ScrollSensitivity); // Aktuelle erste sichtbare Bar int firstVisibleBar = (int)ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR); // Neue Position berechnen (invertiert weil deltaX positiv = nach rechts = frühere Bars) int newFirstBar = firstVisibleBar + barsToShift; // Grenzen prüfen int totalBars = Bars(_Symbol, _Period); if(newFirstBar >= visibleBars && newFirstBar < totalBars) { ChartSetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR, newFirstBar); } } } } lastMouseX = x; } else { // Maustaste losgelassen if(isDragging) { isDragging = false; } } lastMouseY = y; // Fadenkreuz aktualisieren if(crosshairEnabled) { UpdateCrosshair(x, y); } } // Mausrad Zoom if(id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) { int delta = (int)dparam; // Aktuellen Zoom-Level holen int currentScale = (int)ChartGetInteger(0, CHART_SCALE); // Zoom-Richtung bool zoomIn = InvertZoom ? (delta < 0) : (delta > 0); // Zoom ändern if(zoomIn) // Zoom in { if(currentScale < 5) { ChartSetInteger(0, CHART_SCALE, currentScale + 1); } } else // Zoom out { if(currentScale > 0) { ChartSetInteger(0, CHART_SCALE, currentScale - 1); } } ChartRedraw(); } // Tastatur Event if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN) { // 'C' Taste (Keycode 67) if(lparam == 67) { crosshairEnabled = !crosshairEnabled; if(crosshairEnabled) { Print("Fadenkreuz aktiviert"); UpdateCrosshair(lastMouseX, lastMouseY); } else { Print("Fadenkreuz deaktiviert"); ObjectDelete(0, vLineName); ObjectDelete(0, hLineName); ChartRedraw(); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fadenkreuz aktualisieren | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateCrosshair(int x, int y) { int subWindow = 0; datetime time; double price; // Mausposition in Chart-Koordinaten umwandeln if(ChartXYToTimePrice(0, x, y, subWindow, time, price)) { // Vertikale Linie (Zeit) if(ObjectFind(0, vLineName) < 0) { ObjectCreate(0, vLineName, OBJ_VLINE, 0, time, 0); ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_COLOR, CrosshairColor); ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_STYLE, CrosshairStyle); ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_WIDTH, CrosshairWidth); ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_BACK, true); ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_SELECTABLE, false); ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_HIDDEN, true); } else { ObjectSetInteger(0, vLineName, OBJPROP_TIME, time); } // Horizontale Linie (Preis) if(ObjectFind(0, hLineName) < 0) { ObjectCreate(0, hLineName, OBJ_HLINE, 0, 0, price); ObjectSetInteger(0, hLineName, OBJPROP_COLOR, CrosshairColor); ObjectSetInteger(0, hLineName, OBJPROP_STYLE, CrosshairStyle); ObjectSetInteger(0, hLineName, OBJPROP_WIDTH, CrosshairWidth); ObjectSetInteger(0, hLineName, OBJPROP_BACK, true); ObjectSetInteger(0, hLineName, OBJPROP_SELECTABLE, false); ObjectSetInteger(0, hLineName, OBJPROP_HIDDEN, true); } else { ObjectSetDouble(0, hLineName, OBJPROP_PRICE, price); } ChartRedraw(); } } //+------------------------------------------------------------------+
1. die Bewegung beim Chart verschieben ist nicht 1:1, Maus 1mm -> Chart z.B. 2cm (aber nur links/rechts und die Geschwindigkeit ändert sich auch noch je Nach TF - nach oben unten ist es 1:1 ) kann man das irgendwie einstellen das es überall 1:1 ist?
2. wenn ich mir z.B. den Range der Weekly Candle Markiere mit einer Box (an den Candle Spitzen, warum fängt die Box dann in kleineren TimeFrames nicht am Montag an sondern am Donnerstag?
3. warum verschwindet die Zeichnung wenn ich in kleineren TimeFrames zu weit reinzoome? Ich will doch da die Levels haben.
4. Kann man nicht mehrere Experten hinzufügen? Ich hätte z.B. gerne einen Trade Helper und zusätzlich z.B. verbesserte Handelslinien
Gibt es nicht ein Standard Handelsfenster bei dem ich z.B. Entry, Lot-Größe, TP und SL festlegen kann bevor ich die Order setze und dann wird TP und SL direkt mit erstellt?
5. Kann ich ein Layout für alle Charts gültig machen oder muss ich immer mein Preset von Hand laden.
6. kann ich das Fadenkreuz dauerhaft aktiv halten? (vor allem beim einzeichnen)
7. gibt es irgendwo eine Liste zum Chart auf der man die Zeichnungen sieht? (Manchmal verklickt man sich nur beim Zeichnen und dann ios einfach nur irgendwo ein kleiner Punkt)
8. Kann man Zeichnungen und/oder Cursor von 2 Fenstern Synchronisieren? (z.B. 15min Chart ein Fenster und 1D Chart im anderem und ich sehe die Linie vom 1D auch im 15min Chart)
