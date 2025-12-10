Diskussion zum Artikel "Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 3): Eine neue Perspektive auf irreduzible Fehler"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 3): Eine neue Perspektive auf irreduzible Fehler :
In diesem Artikel wird der Leser mit den fortgeschrittenen Einschränkungen aktueller Modelle für maschinelles Lernen vertraut gemacht, die den Lehrkräften nicht ausdrücklich vermittelt werden, bevor sie diese Modelle einsetzen. Der Bereich des maschinellen Lernens wird von mathematischer Notation und Literatur dominiert. Und da es viele Abstraktionsebenen gibt, von denen aus ein Praktiker lernen kann, ist der Ansatz oft unterschiedlich. So studieren manche Praktiker maschinelles Lernen einfach mit Hilfe von High-Level-Bibliotheken wie scikit-learn, die einen einfachen und intuitiven Rahmen für die Verwendung von Modellen bieten, während sie von den mathematischen Konzepten, die ihnen zugrunde liegen, abstrahieren.
Je nach dem Grad der Beherrschung und dem Ausmaß an Kontrolle, das der Praktizierende wünscht, müssen diese Abstraktionen jedoch manchmal entfernt werden, um zu sehen, was wirklich unter der Haube vor sich geht. Daher ist bei jedem Projekt, das Modelle des maschinellen Lernens beinhaltet, der irreduzible Fehler immer vorhanden, auch wenn er selten direkt erwähnt wird.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana