Diskussion zum Artikel "Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 39): Automatisierung der BOS- und ChoCH-Erkennung in MQL5"
Noch einmal vielen Dank für Ihre gut erklärt und innovative Ideen, was haben Sie in stdlib_mq5? der Bot funktioniert gut, wenn das auskommentiert ist nur in Ihrem zwickt interessiert. danke für den Upload
Hallo,
Datei 'C:\Benutzer\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\24F345EB9F291441AFE537834F9D8A19\MQL5\Include\stdlib_mq5.mqh' nicht gefunden Fractal_Reaction_System.mq5
Wo kann ich die Datei bekommen?
Chris
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 39): Automatisierung der BOS- und ChoCH-Erkennung in MQL5 :
Wir verwenden fraktale Umkehrpunkte als zuverlässige lokale Ankerpunkte und erkennen zwei komplementäre Signale: ChoCH (Change of Character), das anzeigt, wenn der Markt seine bisherigen Trend verliert – zum Beispiel, wenn ein Aufwärtstrend kein höheres Hoch oder ein Abwärtstrend kein niedrigeres Tief erreicht – und BOS (Break of Structure), das bestätigt, dass sich der Trend verschoben hat, wenn der Preis entscheidend über einem vorherigen Hoch oder Tief schließt. Betrachten Sie ChoCH als eine Frühwarnung und BOS als Bestätigung.
Die Kombination von Fraktalen mit ChoCH/BOS bietet sauberere, nicht übermalende Anker für die Analyse, eine frühere Warnung vor potenziellen Umschwüngen und eine Klarheit über mehrere Zeitrahmen, die hilft, das Rauschen auf niedrigeren Charts zu filtern. Dieselben Regeln lassen sich problemlos automatisieren, protokollieren und Backtests unterziehen, was sie ideal für einen EA macht.
In diesem Artikel werden das Design des Algorithmus und die vollständige MQL5-Implementierung erläutert: Scannen von Fraktalen mit geschlossenem Balken, speichersichere Fraktalspeicherung, sicheres Zeichnen von persistenten Objekten und Ereignisbehandlung, die jedes bestätigte BOS/ChoCH (Desktop, Mobile und Sound) protokolliert und meldet. Am Ende haben Sie einen funktionierenden Detektor, den Sie kompilieren, testen und einsetzen können.
Autor: Christian Benjamin