Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 31): Erstellung eines Price Action 3 Drives Harmonic Pattern Systems"

In diesem Artikel entwickeln wir ein 3 Drives Pattern System in MQL5, das steigende und fallende harmonische Muster der 3 Drives mit Umkehrpunkten und Fibonacci-Verhältnissen identifiziert und Handelsgeschäfte mit anpassbaren Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf vom Nutzer ausgewählten Optionen ausführt. Wir verbessern den Einblick des Händlers mit visuellem Feedback durch Chart-Objekte.

Das Muster 3 Drives ist eine harmonische Handelsformation, die durch sechs wichtige Umkehrpunkte – A, B, C, D, E und F – definiert ist, die in steigender oder fallender Form existieren und dazu dienen, Umkehrzonen durch eine Reihe von drei aufeinanderfolgenden Preisbewegungen mit spezifischen Fibonacci-Retracements und Extensions zu identifizieren. In einem steigenden 3-Drives-Muster bildet die Struktur eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, in der A ein hoher, B ein tiefer (erster Drive), C ein hoher, D ein tiefer (zweiter Drive), E ein hoher und F ein tiefer (dritter Drive, unter D und B) Umkehrpunkt ist, wobei jedes Retracement (BC, DE) bei etwa 0.618 oder 0,786 des vorherigen Schwunges und jeder Schwung (CD, EF) erstreckt sich von 1,13 bis 1,618 des vorherigen Retracements; ein fallendes Muster kehrt diese Sequenz mit F über D und B um:

Fallendes harmonisches 3-Drives-Muster:

FALLENDES HARMONISCHES 3-DRIVES-MUSTER

Steigendes harmonisches 3-Drives-Muster:

STEIGENDES HARMONISCHES 3-DRIVES-MUSTER


Autor: Allan Munene Mutiiria

 
Warum wird das Ea nicht auf dem Diagramm angezeigt und wie hoch sollte die Optimierungszahl sein, um das Ea und den Mindesthandelsbetrag zu verwenden?
 
Warum die ea nicht auf dem Graphen angezeigt und was sollte die Optimierung Zahl sein, um die ea und Mindesthandelsbetrag zu verwenden?

Hallo. Sie können auf der Registerkarte "Optimierung" optimieren.

 
Dieser Autor hat eine Tonne von Artikeln, und das ist das erste Zeichen, dass etwas falsch ist. Dennoch, ich gab den Vorteil des Zweifels und folgte mehrere Artikel sehr genau, neu erstellt sie, und verglich sie mit seinem EA. Ausnahmslos jeder Artikel enthielt einen halbgaren EA, der nicht das tat, was er sagte. Die Screenshots sind auch sehr verdächtig, da der EA nur ein Muster erkennt, nachdem es schon weiter in der Zukunft ist, und dann zeichnet er das Muster in der Vergangenheit mit allen Arten von TP Ebenen. Ich habe ein paar seiner Artikel gelesen, und sie waren alle eine komplette Zeitverschwendung.
