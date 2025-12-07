Max. Kunden pro Signal

Neuer Kommentar
 
Gibt es eine maximale Anzahl an Kunden pro Signal?
 
Wenn, müsste das in den Regeln stehen: https://www.mql5.com/de/signals/rules
Regeln zur Nutzung des Signal-Services
Regeln zur Nutzung des Signal-Services
  • www.mql5.com
Nutzungsbedingungen: Signal Anbieter, Erstellung eines Signals zum Abonnieren.
 
Carl Schreiber #:
Wenn, müsste das in den Regeln stehen: https://www.mql5.com/de/signals/rules
Hallo Carl, habe da leider nichts gefunden.
 
FES #:
Hallo Carl, habe da leider nichts gefunden.

Dann gäbe es nur einen Hinweis: Geh zur Signalseite und sortiere nach (Zahl der) Abonnenten (https://www.mql5.com/de/signals/mt5/list/page1?orderby=subscribers),

dann ist aktuell das Maximum 102. Aber ich denke es ist nicht das Ende..

Handelssignale für MetaTrader 5
Handelssignale für MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Schaufenster erfolgreicher Handelsstrategien mit einem automatischen Kopieren von Trades
 
Carl Schreiber #:

Dann gäbe es nur einen Hinweis: Geh zur Signalseite und sortiere nach (Zahl der) Abonnenten (https://www.mql5.com/de/signals/mt5/list/page1?orderby=subscribers),

dann ist aktuell das Maximum 102. Aber ich denke es ist nicht das Ende..

Danke für den Hinweis. Ich werde mal einen über https://www.mql5.com/de/contact eine Anfrage machen.
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
  • www.mql5.com
Senden Sie Ihre Nachrichten und sehen Sie die Historie Ihrer Anfragen an das Support-Team auf mql5.com, auch wenn Sie nicht auf der Website registriert sind.
Neuer Kommentar