Max. Kunden pro Signal
Gibt es eine maximale Anzahl an Kunden pro Signal?
Wenn, müsste das in den Regeln stehen: https://www.mql5.com/de/signals/rules
Regeln zur Nutzung des Signal-Services
Nutzungsbedingungen: Signal Anbieter, Erstellung eines Signals zum Abonnieren.
Carl Schreiber #:Hallo Carl, habe da leider nichts gefunden.
FES #:
Dann gäbe es nur einen Hinweis: Geh zur Signalseite und sortiere nach (Zahl der) Abonnenten (https://www.mql5.com/de/signals/mt5/list/page1?orderby=subscribers),
dann ist aktuell das Maximum 102. Aber ich denke es ist nicht das Ende..
Handelssignale für MetaTrader 5
Schaufenster erfolgreicher Handelsstrategien mit einem automatischen Kopieren von Trades
Carl Schreiber #:Danke für den Hinweis. Ich werde mal einen über https://www.mql5.com/de/contact eine Anfrage machen.
Kontaktieren Sie uns
Senden Sie Ihre Nachrichten und sehen Sie die Historie Ihrer Anfragen an das Support-Team auf mql5.com, auch wenn Sie nicht auf der Website registriert sind.
