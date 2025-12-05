Diskussion zum Artikel "MetaTrader trifft auf Google Sheets mit Pythonanywhere: Ein Leitfaden für einen sicheren Datenfluss"
MetaQuotes:Sie können dieselben Funktionen mit MQL ausführen, warum also Python verwenden?
Sehen Sie sich den neuen Artikel an: MetaTrader trifft Google Sheets mit Pythonanywhere: Ein Leitfaden für sicheren Datenfluss.
Autor: Ramesh Maharjan
Chioma Obunadike #:
können wir Google-Bibliotheken verwenden, wie ich in Python-Server in MQL verwendet? Wenn es möglich ist, dann teilen Sie bitte den Link auf, wie es in MQL getan werden kann. Ich würde dankbar sein, den neuen Weg.
Der Zugriff auf und die Analyse von Handelsdaten ist für Händler von MetaTrader sehr wichtig, um Fehler zu vermeiden und in Zukunft besser entscheiden zu können. Es gibt integrierte Tools und Funktionen für den Export von Daten, aber sie können nicht in Cloud-Dienste exportieren. Der automatische Export von Charts, Verlaufs- und Protokolldaten in Cloud-Dienste kann ein wichtiger Ansatz für die Entscheidungsfindung von Händlern sein.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Tools, um Daten von MetaTrader in Cloud-Lösungen wie Google Sheets zu übertragen. Einige sind kostenlos, aber weniger sicher, andere sind sicher, aber nicht kostenlos oder mit eingeschränktem Zugang. Die Suche nach einem geeigneten Weg für Cloud-Exporte, der weniger kostet, kann Händlern, die sich darauf konzentrieren, durch die Analyse ihrer gehandelten Daten in ihren zukünftigen Geschäften zu profitieren, Kopfzerbrechen bereiten.
Händler verlieren oft wichtige Handelsgeschäfte und andere nützliche Informationen, da MetaTrader kein automatisches Backup-System für Cloud-Dienste hat. Händler tun sich schwer damit, Datenvisualisierungs- und Analysetools zu nutzen, die in der Cloud leicht verfügbar sind. Dieser Artikel soll zeigen, wie der Datentransfer von MetaTrader zu Google Sheets ohne zusätzliche Kosten und mit hoher Sicherheit automatisiert werden kann und wie man die leicht verfügbaren Lösungen nutzen kann, um in Zukunft profitabel zu handeln.
Dieser Artikel ist eine Hilfestellung für solche Händler und Entwickler, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Daten in bestimmte Cloud-Lösungen oder -Speicher zu übertragen. In diesem Artikel erkläre ich, wie wir frei verfügbare und sichere Tools wie Google Service Account Keys und einen Proxy-Server nutzen können, der auf einer webbasierten, sicheren und kostenlosen Cloud-Plattform namens pythonanywhere gehostet wird.
