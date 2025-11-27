Diskussion zum Artikel "MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 79): Verwendung von Gator-Oszillator und Akkumulations-/Distributions-Oszillator mit überwachtem Lernen"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 79): Verwendung von Gator-Oszillator und Akkumulations-/Distributions-Oszillator mit überwachtem Lernen :
Unsere Wahl für ein überwachtes Lernmodell ist ein CNN, das Kernel-Regression und Skalarproduktähnlichkeit verwendet. Die Kernelregression schätzt die Ausgänge jeder Schicht in einem CNN, indem sie die beobachteten Eingänge entsprechend ihrer Ähnlichkeit mit einem bestimmten Abfragepunkt gewichtet. Diese Ähnlichkeit wird mit Hilfe des Skalarprodukts Ähnlichkeit als Kernel-Funktion quantifiziert. In unserem Modell, dessen Code im nächsten Abschnitt vorgestellt wird, berechnet die Methode _dot_product_kernel_regression die Ähnlichkeit zwischen allen Zeitpositionen in einer Merkmalskarte mit Hilfe der Funktion torch.bmm(x, x.T), zu der wir eine Softmax-Normalisierung hinzufügen, die der Selbstaufmerksamkeit recht ähnlich ist.
Das Skalar- oder Punktprodukt ist ein datenadaptives Maß für die Ähnlichkeit, wobei ein hohes Produkt bedeutet, dass zwei Positionen über alle Kanäle hinweg das gleiche Aktivierungsmuster aufweisen, was zu einem größeren Einfluss auf die gewichtete Summe führen kann. Eine Analogie oder eine andere Betrachtungsweise könnte so aussehen, dass man jeder Position „Stimmen“ proportional zu ihrer Übereinstimmung mit der Abfrageposition gibt. Eine CNN-Schicht kann man sich als Tabellenkalkulation vorstellen, bei der die Zeilen Zeitschritte und die Spalten Merkmale sind. In dieser Einstellung wird eine einzelne Zeile als „Position“ betrachtet. Die „Abfrageposition“ ist also die aktuelle Zeile, die aktualisiert wird. Bei der Durchführung dieser Aktualisierungen werden Vergleiche zwischen ihr und jeder anderen Position angestellt, um zu ermitteln, wie ähnlich sie sind. Diese Aktualisierungen finden im Backpropagation-Verfahren statt.
Autor: Stephen Njuki