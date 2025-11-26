Diskussion zum Artikel "Beherrschung von Protokollaufzeichnungen (Teil 10): Vermeidung von Log Replay durch Implementierung einer Unterdrückung"
Ein sehr guter Artikel, vielen Dank. Jetzt ist die Protokollbibliothek schon recht umfangreich.
Ich danke Ihnen für Ihre Verbesserungsvorschläge!
joaopedrodev # :
Vielen Dank für Ihre Verbesserungsvorschläge!
Vielen Dank für Ihre Verbesserungsvorschläge!
Hallo Autor, ich habe eine Anregung. Erstellen Sie einige Makros. Sie müssen nur eine Datei einbinden. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Sie können die Bibliothek mit der Standardkonfiguration verwenden. Wenn die Protokollierung deaktiviert ist, erzeugt das Makro keinen tatsächlichen Code in der endgültigen kompilierten ex5.
Dieser Artikel geht auf eine direkte Anfrage eines Nutzers der Logify-Bibliothek zurück. Er wies auf ein Problem hin, mit dem viele Menschen in der Praxis konfrontiert sind: Wenn die Menge der Protokolle zu groß wird, verschmutzen wiederholte oder irrelevante Nachrichten den Verlauf, sodass es schwierig wird, das wirklich Wichtige zu finden. Wenn Sie weitere Ideen, Fragen oder Herausforderungen haben, auf die ich eingehen soll, können Sie am Ende einen Kommentar hinterlassen. Dies ist unser Raum, und die Bibliothek entwickelt sich, indem sie auf Sie hört.
Bevor wir weitermachen, ist es wichtig zu verstehen, was „Protokollunterdrückung“ bedeutet. Kurz gesagt ist die Unterdrückung ein Prozess, bei dem kontrolliert wird, welche Protokollmeldungen aufgezeichnet werden, um ein Übermaß, eine Redundanz oder eine Verschmutzung von Informationen zu vermeiden. Anstatt einfach alles zu löschen, was das System produziert, filtern und begrenzen Sie, was erscheint, und stellen so sicher, dass das Protokoll nur die Meldungen enthält, die nützlich und relevant sind und zum richtigen Zeitpunkt anfallen.
In diesem Artikel stellen wir eine praktische Implementierung eines Protokollunterdrückungssystems für Logify vor, das flexibel und effizient ist. Sie werden sehen, wie Sie verschiedene Formen der Kontrolle kombinieren können, z. B. die Vermeidung identischer Meldungen, die in Folge wiederholt werden, die Begrenzung der Häufigkeit, mit der dasselbe Protokoll erscheint, die Kontrolle der maximalen Anzahl von Wiederholungen und sogar die Filterung nach der Quelle oder Datei, aus der das Protokoll stammt. All dies mit einem intelligenten System, das auf bitweisen Modi basiert, die es Ihnen ermöglichen, ohne Komplikationen mehrere Regeln gleichzeitig zu aktivieren.
Autor: joaopedrodev