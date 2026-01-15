Bibliotheken: MultiTester - Seite 6
Das ist mir gerade aufgefallen. Woher kommt das?
Die Daten, die derzeit im Tester angezeigt werden.
Mir ist eigentlich klar, dass sie dort stehen sollten, aber sie stehen nicht dort. Ich bin sehr daran interessiert, diese Daten programmgesteuert zu erhalten.
TesterDate ist ein Datum, das nicht von MultiTester gesetzt wird.
Sie können MultiTester starten. Dann unterbrechen Sie ihn. Ändern Sie die Daten in Tester. Starten Sie MultiTester und es wird mit den Daten fortgesetzt, die Sie in Tester geändert haben. Das macht also Sinn.
Sie können Berater wählen.
Wenn Sie nun verschiedene Versionen Ihrer EAs überprüfen/vergleichen müssen, können Sie eine ähnliche Quelle erstellen, eine Mehrfach-Optimierung durchführen und andere angenehmere Dinge tun.
Wie sich herausstellte, ist so etwas nicht so sehr für die Suche nach Symbolen geeignet (obwohl es auch geeignet ist), sondern für die vergleichende Analyse von Expert Advisors.
Mit einem Stromausfall konfrontiert.
Danke für die Anregung, dieses Ding zu schreiben.
Bibliotheken: MultiTester
fxsaber, 2019.08.04 21:00
Ich hatte ein paar Stunden Shuffles auf 2171 laufen, die einen Bug mit Einfrieren hatte. Habe im Forum gesehen, dass 2174 raus ist. Habe MultiTester einfach gestoppt, EAs neu kompiliert und MultiTester gestartet. Und es ging an der gleichen Stelle weiter, an der es gestoppt wurde. Das war unerwartet bequem.
Ein gutes Beispiel dafür, warum man sein Toolkit öffentlich zugänglich machen sollte. Man kann von außen sehen, was nützlich sein kann.
Guten Tag.
Ich bin auf eine kleine Unannehmlichkeit gestoßen.
Die Sache ist die, dass ich "Zyklen" hinzugefügt habe. Die Standardeinstellung ist 6 Zyklen. Sie wissen schon, wenn die Optimierung eines Zeichens 6 Mal durchgeführt wird.
Also, neulich habe ich einen zusätzlichen Block von Signalen zu einem meiner Expert Advisors hinzugefügt. Natürlich beschloss ich, die Optimierung durchzuführen. Ich habe 3 Zyklen eingestellt. Alles funktioniert, alles ist in Ordnung. Aber ich wusste, dass der Expert Advisor bei einigen Symbolen fast nutzlos ist. Er läuft nicht aus, aber es gibt keinen Ertrag. Jetzt kam es zu einem solchen Symbol, der erste Zyklus ist vorbei und ich kann aus den Ergebnissen sehen, dass eine weitere Optimierung keinen Sinn macht.
Hier stellt sich die Frage - was ist zu tun?
Vorschlag: es wäre toll, wenn es ein kleines Panel wie dieses gäbe (sorry, bin kein Künstler :)
Dann würde ich, wenn ich sehe, dass es für dieses Symbol keine Aussicht gibt, einfach auf die Schaltfläche "Überspringen" klicken, dieses Symbol würde aus der Warteschlange entfernt, die aktuelle Optimierung würde gestoppt und die Optimierung des nächsten Symbols würde beginnen.
Ist dies möglich?
P.S. Im Moment muss ich nur auf zwei weitere Durchläufe warten, und der Durchlauf dauert über eine Stunde. Mehr als zwei Stunden verlorene Zeit. Erbärmlich ))))
Drücken Sie also einfach die Stopp-Taste im Tester, wenn das unerwünschte Zeichen gestartet ist.
Dies ist eine Option )))) Wenn Sie aber z. B. 10 Zyklen einstellen, müssen Sie die Stopptaste 9 Mal drücken. ))) Und ein Mal wäre besser (want)))).