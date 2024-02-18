Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 199
Die WinAPI mql-Bibel hat diese Funktion
Ihre Typen sind anders, sie müssen aus C# sein
Meine Frage ist also: Wo ist es richtig?
interessante Fragen haben Sie ))))
Im Zweifelsfall besuchen Siehttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
Sharp hat damit nichts zu tun.
lesen Sie "Präprozessor" im Wiki und "Makro-Substitution" in der MQL-Hilfe - vielleicht wird dann etwas klar
Bevor ich eine Frage stelle, habe ich auch über Ihren Link nach einer Antwort gesucht.
Ich bin verwirrt durch die unterschiedlichen Typen, z.B. mql: ushort volume_name_buffer , aberLPWSTRvolume_name_buffer in der offiziellen Dokumentation
Deshalb lautet die Frage nicht:"Was ist richtig?", sondern: "Was ist in einem mql-Programm richtig zu verwenden?"
Die Frage ist also nicht "wo ist richtig?", sondern die genaue Frage ist "was ist richtig in einem mql-Programm zu verwenden?"
beide Beispiele werden gleich sein, nachdem der Compiler-Präprozessor funktioniert, schauen Sie in der Hilfe nach, was die Makro-Substitution bewirkt
Welche soll ich verwenden? - es ist eine Frage des Geschmacks, ich würde die erste verwenden - es ist mir sofort klar, dass dieser Code den Aufruf von WinApi impliziert -
Ich habe niemanden gesehen, der dies zuvor geschrieben hat. Es stellt sich heraus, dass man das MT5-Symbol durch ein gebrandetes Symbol ersetzen kann, indem man die Datei Terminal.ico im Ordner ersetzt,
so viele Jahre des Kampfes mit einem Haufen identischer Terminals
Meine Güte... Ich habe schon lange verschiedene Icons. Und ich habe diese.
Ich kann teilen...
Ich erstelle benutzerdefinierte Symbole und ersetze sie, so dass in der Taskleiste sofort sichtbar ist, was und wo es funktioniert.
Es ist leicht zu kontrollieren.