Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 91
ein Paket, das die vorhersagbaren und die nicht vorhersagbaren BPs auswählt, wenn ich das richtig verstehe
http://www.gmge.org/2012/05/foreca-forecastable-component-analysis/
http://www.gmge.org/2015/01/may-the-forec-be-with-you-r-package-foreca-v0-2-0/
Und alle, die kommen. Im z1-Archiv gibt es zwei Dateien train und test. Für Target Modell auf Train aufbauen, auf Test anwenden, Ergebnisse in % angeben (erfolgreich vorhergesagt)
der Fälle) für beide Stichproben (Zug = xx%, Test = xx%). Methoden und Modelle müssen nicht bekannt gegeben werden, nur Zahlen. Jede Datenmanipulation ist erlaubt
und Abbauverfahren.
1. Alle Ihre Prädiktoren haben keine Vorhersagekraft - sie sind ausnahmslos Rauschen.
2. Es wurden drei Modelle erstellt: rf, ada, SVM. Hier sind die Ergebnisse
rf
Anrufen:
randomForest(formula = TFC_Target ~ ,
data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)],
ntree = 500, mtry = 3, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix)
Typ des Zufallsforsts: Klassifizierung
Anzahl der Bäume: 500
Anzahl der Variablen, die bei jedem Split ausprobiert werden: 3
OOB-Schätzung der Fehlerquote: 49,71 %.
Verwirrungsmatrix:
[0, 0] (0, 1] class.error
[0, 0] 197 163 0.4527778
(0, 1] 185 155 0.5441176
ada
Anrufen:
ada(TFC_Target ~ ., data = crs$dataset[crs$train, c(crs$input,
crs$target)], control = rpart::rpart.control(maxdepth = 30,
cp = 0,01, minsplit = 20, xval = 10), iter = 50)
Verlust: exponentiell Methode: diskret Iteration: 50
Endgültige Konfusionsmatrix für Daten:
Endgültige Vorhersage
Wahrer Wert (0,1) [0,0]
(0,1] 303 37
[0,0] 29 331
Zugfehler: 0,094
Out-Of-Bag-Fehler: 0,157 Iteration= 50
SVM
Zusammenfassung des SVM-Modells (erstellt mit ksvm):
Support-Vektor-Maschine-Objekt der Klasse "ksvm"
SV-Typ: C-svc (Klassifizierung)
Parameter: Kosten C = 1
Gaußsche Radial-Basis-Kernel-Funktion.
Hyperparameter: sigma = 0,12775132444179
Anzahl der Stützvektoren : 662
Wert der Zielfunktion: -584,3646
Trainingsfehler : 0.358571
Einschließlich Wahrscheinlichkeitsmodell.
Zeitaufwand: 0,17 Sekunden.
Auf dem Testgerät (ich meine das Klappern, nicht Ihres)
Fehlermatrix für das Ada-Boost-Modell auf test.csv [validate] (Anzahl):
Vorhersage
Tatsächlich (0,1) [0,0]
[0,0] 33 40
(0,1] 35 42
Fehlermatrix für das Ada Boost-Modell auf test.csv [validate] (Proportionen):
Vorhersage
Tatsächlicher (0,1) [0,0] Fehler
[0,0] 0.22 0.27 0.55
(0,1] 0.23 0.28 0.45
Gesamtfehler: 50%, durchschnittlicher Klassenfehler: 50%
Rassel Zeitstempel: 2016-08-08 15:48:15 Benutzer
======================================================================
Fehlermatrix für das Random-Forest-Modell auf test.csv [validate] (Anzahl):
Vorhersage
Tatsächlich [0,0] (0,1]
[0,0] 44 29
(0,1] 44 33
Fehlermatrix für das Random Forest Modell auf test.csv [validate] (Proportionen):
Vorhersage
Tatsächlich [0,0] (0,1] Fehler
[0,0] 0.29 0.19 0.40
(0,1] 0.29 0.22 0.57
Gesamtfehler: 49 %, durchschnittlicher Klassenfehler: 48 %.
Rassel Zeitstempel: 2016-08-08 15:48:15 Benutzer
======================================================================
Fehlermatrix für das SVM-Modell auf test.csv [validate] (Anzahl):
Vorhersage
Tatsächlich [0,0] (0,1]
[0,0] 41 32
(0,1] 45 32
Fehlermatrix für das SVM-Modell auf test.csv [validate] (Proportionen):
Vorhersage
Tatsächlich [0,0] (0,1] Fehler
[0,0] 0.27 0.21 0.44
(0,1] 0.30 0.21 0.58
Gesamtfehler: 51%, Mittlerer Klassenfehler: 51%
Rassel Zeitstempel: 2016-08-08 15:48:15 Benutzer
ROC-Analyse für Randomforest
Bestätigt den oben genannten Sachverhalt.
Schlussfolgerung.
Ihr Satz von Prädiktoren ist hoffnungslos.
Äußerst neugierig.
Das Paket ist installiert, die Dokumentation ist verfügbar.
Vielleicht probiert es jemand aus und veröffentlicht das Ergebnis?
Müsste man dafür nicht eine Vorauswahl treffen?
Leute, macht weiter!
Schlussfolgerung.
Ihr Satz von Prädiktoren ist hoffnungslos.
Test ist unnötig!
Das Modell kann nicht trainiert werden! Einen leeren Raum kann man nicht testen.
Ich habe die Beschreibung gelesen und es klingt nach einem sehr guten Paket (ForeCA, ..............