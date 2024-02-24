Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 355
Quellcode des Pakets. Herunterladen, korrigieren, kompilieren. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Vielleicht gibt es nur 2 Zeilen zu korrigieren, vielleicht aber auch viele).
SZZ die einfachste Option, laden Sie die vorherige Version von R.
install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
drat:::addRepo("dmlc")
install.packages("mxnet")
Installationen wie diese )
Bleibt noch herauszufinden, was man rein- und rausstellt und Spaß haben kann.
Wenn wir herausfinden könnten, wie man mit P in Visual Studio arbeiten kann, wäre das noch interessanter
Die Kalibrierung macht einen "harten" Klassifikator zu einem "weichen" ......
und wenn man ihm Pornodateien zum Analysieren gibt, wird es wieder schwierig...
Dies ist eine Frage zu R, wie kann man die Versionen kompatibel machen?
Früher war das möglich. Sowohl bei R als auch im Internet gibt es eine Vielzahl von Kopien. Ein paar h-Dateien und schon sind Sie startklar. Wenn Sie es auf die altmodische Weise machen, benötigen Sie das Paket Rcpp.
Wenn Sie dies tun, teilen Sie bitte Ihre Erfahrungen mit. Ich bin neugierig. Ich kann nicht verstehen, warum RStudio besser sein soll.
Rstudio, ich habe auch nicht verstanden, was es macht. Ich habe es auch nicht verstanden.
Bei MS-R - ich weiß nicht, was das für eine Sache ist. Sind die Grafiken dort skalierbar? Das Unangenehmste in R - die Unmöglichkeit, ein Diagramm ohne Neuanordnung zu strecken.
PS Ich habe mir die MS-Bilder von R in VS angesehen. Sehr anständig. Wollte setzen, aber VS 2017 abgestürzt, offenbar mit einem anderen Update. Ich habe versucht, das Problem zu beheben, aber es lässt sich nicht beheben - es bricht ab.
Deinstalliert. Absatz VS2017 ist nicht mehr installiert. Das Installationsprogramm gibt einen Fehler aus. Los geht's.))
Ein Artikel über LSTM ist in Vorbereitung.
Ich werde einen Artikel über die neue Version von darch_0.12 fertigstellen (versprochen) und danach zwei Artikel:
1. die Automatisierung des maschinellen Lernens (mit TPOT::Python)
2) LSTM - wie es funktioniert (R/Python)
Die Zeit ist äußerst knapp.
Ich wünschte, ich könnte herausfinden, wie man mit P in Visual Studio arbeiten kann, dann wäre es noch interessanter
Der Hauptunterschied zwischen mxnet und anderen Paketen für maschinelles Lernen in R besteht darin, dass es für Python entwickelt wurde und später eine API in R hinzugefügt wurde. Da R "spaltenorientierte" Daten (colmagor) hat und Python zeilenorientierte Daten (rowmagor)
Die Datenaufbereitung ist spezifisch. Die neueste Version von mxnet_0.9.4 scheint dies automatisch zu erkennen, aber ich habe es nicht wirklich überprüft.
Übrigens, es gibt viele Anwendungsbeispiele.
2) Was ist mit Rstudio los? Es handelt sich um eine voll funktionsfähige IDE, die sich in der Entwicklung befindet und gut unterstützt wird.
Aber nur, wenn Sie sich dort wohlfühlen.
Viel Glück!
Mit Rstudio können Sie den gesamten Arbeitszyklus vom Schreiben und Debuggen von Skripts bis zur Vorbereitung von Dokumenten durchführen.
2 Was ist falsch an Diagrammen? Von welcher Art von Skalierung sprechen wir? Klären Sie das, vielleicht können wir Ihnen einen Hinweis geben.
Viel Glück!
Sie sollten R installieren, das von Microsoft stammt - MRO Microsoft R Open. Sie hinken der Zeit hinterher, aber sie behalten auch den Überblick über die Paketversionen. Dann können Sie den Fortschritt sperren und absperren.
Die Option MPO ist gut.
Um Pakete und ihre Versionen, die in Skripten verwendet werden, zu fixieren, verwende ich den gleichen Prüfpunkt / / Paket funktioniert gut.
Viel Glück!