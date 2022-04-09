vps verbindet sich nicht mit trade server

Neuer Kommentar
 

hallo wie behebe ich das problem habe einen vps gemietet kann migrieren aber er verbindet sich nicht mit dem trade server.

2022.04.04 22:46:07.607 Network : authorization  failed (Invalid one-time password) das ist denn die meldung im protokoll vom vps habe aber kein plan wo ich da das pw eingeben kann /muss

 
  1. Warst Du denn mit dem Terminal auf Deinem Konto eingeloggt vor der Migration?
  2. Frag Deinen Broker, was es mit dem " one-time password " (Einmalpasswort) auf sich hat. Eigentlich kenne ich nur Passwort (Handel) und Investorpasswort (Zugucken).
 
Carl Schreiber #:
  1. Warst Du denn mit dem Terminal auf Deinem Konto eingeloggt vor der Migration?
  2. Frag Deinen Broker, was es mit dem " one-time password " (Einmalpasswort) auf sich hat. Eigentlich kenne ich nur Passwort (Handel) und Investorpasswort (Zugucken).

also du meinst den mql5 terminal?



 

Dein Konto beim Broker lautet 30477833? Schau noch einmal in Deine E-Mails nach den Passwörtern. Hast Du schon Geld überwiesen?

Ist es ein MQ-VPS oder ein anderer Provider?

Virtuelles Hosting für MetaTrader 5
Virtuelles Hosting für MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Der schnellste VPS-Server für den Forex-Handel von den Entwicklern des MetaTrader 4/5-Terminals
 
Carl Schreiber #:

Dein Konto beim Broker lautet 30477833? Schau noch einmal in Deine E-Mails nach den Passwörtern. Hast Du schon Geld überwiesen?

Ist es ein MQ-VPS oder ein anderer Provider?

Ja genau den vps hab ich gebucht.dort hab ich als Server des brookers Admiral live mt5 ausgewählt.15 eu sind überwiesen.pw hab ich alle .
 
dreas1976 #:
Ja genau den vps hab ich gebucht.dort hab ich als Server des brookers Admiral live mt5 ausgewählt.15 eu sind überwiesen.pw hab ich alle .
Das Problem ist dieses one time Password das wird vom vps nicht mit gesendet/Immigriert und deshalb verbindet der vps nicht mit brooker
 

Uff - Du hast kein Terminal auf einem Desktop, sondern macht alles vom Handy aus? Da habe ich keine Erfahrung, leider.

Hilft Dir das hier: https://www.metatrader5.com/de/news/2232 ?

Subscribe to signals from mobile terminals
Subscribe to signals from mobile terminals
  • 2022.02.28
  • www.mql5.com
Use your smartphone to copy trades of professional traders...
 

bin auch am pc  also desktop vorhanden

 

Dann mach das vom Desktop:

Migration des Terminals auf die VPS 3 videos:
https://www.mql5.com/en/forum/42396

How to Rent A Virtual Platform in MetaTrader 4/5?
https://www.youtube.com/watch?v=yd3ar2y0pCo

Videos on Virtual Hosting Released
Videos on Virtual Hosting Released
  • 2015.04.01
  • www.mql5.com
Three new videos on Virtual Hosting in MetaTrader 4 and 5 are available on our YouTube channel...
 
ja leider wird der punkt otp da nicht weiter erwähnt besonders wie mann das pw ans otp bindet . habe aber auch den support gefragt dort wurde mir gesagt ich muss aufn handy otp öffnen und ans konto binden gemacht aber trotzdem keine verbindung vom vps zum tradeserver . invalied otp((( krieg langsam graue haare))
 

wozu braucht man einen ups wenn man nur über handy tradet? da kannst sowieso keine ea installieren die er verbinden sollte. und Signale kannst du auch keine rauflegen, also wozu?

123
Neuer Kommentar