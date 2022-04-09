vps verbindet sich nicht mit trade server
- Warst Du denn mit dem Terminal auf Deinem Konto eingeloggt vor der Migration?
- Frag Deinen Broker, was es mit dem " one-time password " (Einmalpasswort) auf sich hat. Eigentlich kenne ich nur Passwort (Handel) und Investorpasswort (Zugucken).
Dein Konto beim Broker lautet 30477833? Schau noch einmal in Deine E-Mails nach den Passwörtern. Hast Du schon Geld überwiesen?
Ist es ein MQ-VPS oder ein anderer Provider?
- www.mql5.com
Dein Konto beim Broker lautet 30477833? Schau noch einmal in Deine E-Mails nach den Passwörtern. Hast Du schon Geld überwiesen?
Ist es ein MQ-VPS oder ein anderer Provider?
Ja genau den vps hab ich gebucht.dort hab ich als Server des brookers Admiral live mt5 ausgewählt.15 eu sind überwiesen.pw hab ich alle .
Uff - Du hast kein Terminal auf einem Desktop, sondern macht alles vom Handy aus? Da habe ich keine Erfahrung, leider.
Hilft Dir das hier: https://www.metatrader5.com/de/news/2232 ?
- 2022.02.28
- www.mql5.com
bin auch am pc also desktop vorhanden
Dann mach das vom Desktop:
Migration des Terminals auf die VPS 3 videos:
https://www.mql5.com/en/forum/42396
How to Rent A Virtual Platform in MetaTrader 4/5?
https://www.youtube.com/watch?v=yd3ar2y0pCo
- 2015.04.01
- www.mql5.com
wozu braucht man einen ups wenn man nur über handy tradet? da kannst sowieso keine ea installieren die er verbinden sollte. und Signale kannst du auch keine rauflegen, also wozu?
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
hallo wie behebe ich das problem habe einen vps gemietet kann migrieren aber er verbindet sich nicht mit dem trade server.
2022.04.04 22:46:07.607 Network : authorization failed (Invalid one-time password) das ist denn die meldung im protokoll vom vps habe aber kein plan wo ich da das pw eingeben kann /muss