Fehlende Vorwärtstests im Strategietester?

Neuer Kommentar
 

Hi!

Mir ist aufgefallen, dass der Strategietester weniger Vorwärtstests macht als Optimierungs-Durchläufe. Wenn ich den Tester im Vorwärts-Modus optimieren lassen bekomme ich im in sample Bereich zB. 800 Durchläufe. Anschließend started der Vorwärtstest auf dem letzten Drittel der Daten und es werden hier aber nur 256 Ergebnise aufgelistet (erstes Ergebnis hat die Durchlaufnummer 79, siehe Bild)? Übersehe ich irgendwas?

Getestet habe ich übrigens mit dem Standard Moving Average EA.

Wer helfen kann bekommt die fertige Strategie ;D


Optimierung:



Vorwärtstest


Optimierungsdurchläufe


Vorwärtsdurchläufe

 
twtrading:

Hi!

Mir ist aufgefallen, dass der Strategietester weniger Vorwärtstests macht als Optimierungs-Durchläufe. Wenn ich den Tester im Vorwärts-Modus optimieren lassen bekomme ich im in sample Bereich zB. 800 Durchläufe. Anschließend started der Vorwärtstest auf dem letzten Drittel der Daten und es werden hier aber nur 256 Ergebnise aufgelistet (erstes Ergebnis hat die Durchlaufnummer 79, siehe Bild)? Übersehe ich irgendwas?

Getestet habe ich übrigens mit dem Standard Moving Average EA.

Wer helfen kann bekommt die fertige Strategie ;D

Hier ist ein Artikel über den Strategietester, allerdings mit dem MACD aus den Beispielen: https://www.mql5.com/de/articles/286

Hier mit 2 MA: https://www.mql5.com/de/articles/586

Die Länge des Vorwärtszeitraums kannst Du einstellen:


Im Vorwärtszeitraum wird nicht mehr optimiert, also die Parameter variiert, aber, das weißt Du wahrsch. auch.

How to Test a Trading Robot Before Buying
How to Test a Trading Robot Before Buying
  • www.mql5.com
Buying a trading robot on MQL5 Market has a distinct benefit over all other similar options - an automated system offered can be thoroughly tested directly in the MetaTrader 5 terminal. Before buying, an Expert Advisor can and should be carefully run in all unfavorable modes in the built-in Strategy Tester to get a complete grasp of the system.
 

Guten Abend Carl, vielen Dank für deine Antwort!


Es geht mir jedoch nicht um die Länge oder das Verhältnis von in sample / out of sample, sondern dass es in der Optimierung 800 verschiedene Parametersätze gibt (Durchläufe) aber im Vorwärtstest dann nur 256. Ich steh grad echt auf'm Schlauch...


Gruß Tobi

 

Ok hab etwas dazu gefunden...

https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/algotrading/strategy_optimization


Strategy Optimization - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
Strategy Optimization - Algorithmic Trading, Trading Robots - MetaTrader 5 Help
  • www.metatrader5.com
The Strategy Tester allows you to test and optimize trading strategies ( Expert Advisors ) before using them for live trading. During testing, an...
 
 Ich wundert bei dem backtest von mq gar nix mehr, das ist alles schrott, das kann keiner nachvollziehen
 

Ja diese Limitierung ist sehr seltsam und ärgerlich. Es sind ja meistens nicht die "besten" 256 Ergebnise welche interessant sind...

Nutzen Sie eine andere Plattform für Backtests?


Für den Vorwärtstest werden also maximal die besten 10% (bei langsamer Optimierung) herangezogen. Man könnte die Anzahl der Vorwärtstests erhöhen, indem man einen Parameter hinzufügt welcher weitere Optimierungsdurchläufe generiert (Diese dann aber mit einem negativen Ergebnis abbricht).

Neuer Kommentar