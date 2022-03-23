VPS läuft nicht korrekt?
Hallo,
ich besitze einen VPS von Metaquotes, der bislang reibungslos funktionierte. Doch am 28.01.2022 wurden die EA's nicht korrekt ausgeführt. Ich bin daraufhin mit meinen Broker auf Ursachenforschung gegangen und wir konnten keine Unregelmäßigkeiten erkennen. Es ist jedoch offensichtlich, dass die über dem Server übermittelten Kurse zu den entpsrechenden Zeitpunkten nicht korrekt waren und die EA's, in meinem Fall, dadurch keine SL berücksichtigt haben.
Gibt es Erfahrungen, dass der Meta-VPS nicht korrekt läuft bzw. Aussetzer hat? Kann man seinen finanziellen Verlsut, der dadurch entstanden ist, irgendwo beanstanden?
Bei Signalen gibt es zu jedem Vorgang einen Eintrag im Journal-Log.
Dort rechte Maustaste drücken, dann auf Öffnen gehen und dann die Datei des entspr. Tages wählen.
Was steht dort?
such dir einen anderen broker.
der ups ist direkt mit dem broker verbunden, wenn da andere Kurse kommen als du siehst such dir einen anderen broker
Ich habe parallel einen anderen VPN laufen, bei demselben Broker. Dort laufen alle EA's reibungslos. Daher liegt das Problem m.E. speziell beim MetaQuotes VPS...
Was sagen die Logs!!
Mit dem, was Du hier mitteilst, ist es so, als sagtest Du, mein Auto funktioniert nicht mehr, aber das Auto meine Frau aus unsere selben Garage läuft - wo ist der Fehler?
Hallo, ich dachte es wäre so: Ich habe zwei gleiche Autos, gleiche Laufleistung, km, Wartungsintervalle usw... Gestern sprang eines nicht mehr an, während das andere weiterläuft. Wo ist der Fehler?
Zu den Logs:
Erstmal kurz den EA beschrieben, der vergleichsweise einfach programmiert ist: Prüfe zu einem definierten Zeitpunkt, ob der gelieferte Kurs über/unterhalb eines vorgegebenen Wertes ist und gehe dann market long/short mit definiertem SL.
Am 28.01.2022 wurde dann folgendermaßen gem. Log vorgegangen (base price ist meine definierte Schwelle):
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (price: 15499.32, base price: 15235.0, >/<: 0...
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending sell order (price: 15499.32, base price: 15582.0, >/<: 1...
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending sell order (price: 15499.32, base price: 15554.0, >/<: 1...
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (price: 15499.32, base price: 15435.0, >/<: 0...
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (price: 15499.32, base price: 15198.0, >/<: 0...
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (price: 15499.32, base price: 15395.0, >/<: 0...
0 09:03:01.048 10197-6 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (price: 15499.32, base price: 15365.0, >/<: 0...
2 09:03:02.751 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795603 buy xxx [DAX40] at 15407.37 ok
2 09:03:03.986 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795604 buy xxx [DAX40] at 15407.37 ok
2 09:03:05.392 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795605 buy xxx [DAX40] at 15407.37 ok
2 09:03:06.954 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795606 sell xxx [DAX40] at 15406.37 ok
2 09:03:08.158 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795607 sell xxx [DAX40] at 15406.37 ok
2 09:03:09.548 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795608 buy xxx [DAX40] at 15407.37 ok
2 09:03:10.126 10197-6 [DAX40],Daily: open #21795609 buy xxx [DAX40] at 15407.37 ok
Hier sieht man nach meinem Verständnis, dass der in den Welten des VPS gesendete Kurs 15499,32 nicht mit dem eigentlichen Eröffnungskurs 15407,37 übereinstimmt. Normale Spreads und Slippages erkenne ich hieraus auch nicht. Infolge dess kam mein EA nicht mehr mit den SL-Regeln zurecht und hat keine mehr definieren können.
Anderes EA's, die zu späteren Zeitpunkten laufen sollen zeigen ein ähnliches Bild:
10:00:04.468 10197-2 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending sell order (bid: 15499.32, base price: 15582.0, >/<: 1...
0 10:00:04.468 10197-2 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (bid: 15499.32, base price: 15198.0, >/<: 0...
0 10:00:05.015 10197-2 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending sell order (bid: 15499.32, base price: 15582.0, >/<: 1...
0 10:00:05.015 10197-2 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (bid: 15499.32, base price: 15198.0, >/<: 0...
0 11:00:00.981 10197-2 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending sell order (bid: 15499.32, base price: 15582.0, >/<: 1...
0 11:00:00.981 10197-2 [DAX40],Daily: OnTimer > Sending buy order (bid: 15499.32, base price: 15198.0, >/<: 0...
Man sieht, dass trotz unterschiedlicher Uhrzeiten stets derselbe Kurs von 15499,32 geliefert wird. Die tatsächlichen, am Chart ablesbaren Kurse waren deutlich andere...
Ich hoffe, man erkennt ein wenig meine Problemstellung, ansonsten gerne weiterfragen. Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich es gerne verstehen würde...
Das sind deine eigenen Logs , es gibt System Logs Nur die Logs der anderen zeigen deine Probleme auf :-)
Und noch was , dein EA muss alle Risiken beherrschen können. Und 7 Trades in 1ms scheint mir da das Problem zu sein.
Aber erstmal die richtigen Logs
Ja, es ist mir bewusst, dass die Anzahl der Trades vergleichsweise hoch ist. Aber das ist hier erstmal ein Randthema. Die Vorgehensweise lief bislang über 1 Jahr problemlos.
Hier die Terminal-Logs:
0 09:03:01.048 'xxx': order sell market xxx [DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:01.048 'xxx': order buy market xxx [DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:01.048 'xxx': order buy market xxx [DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:01.048 'xxx': order sell market xxx[DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:01.048 'xxx': order buy market xxx [DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:01.048 'xxx': order buy market xxx [DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:01.048 'xxx': order buy market xxx [DAX40] sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:02.751 'xxx': order was opened : #21795603 buy xxx [DAX40] at 15407.37 sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:03.986 'xxx': order was opened : #21795604 buy xxx [DAX40] at 15407.37 sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:05.392 'xxx': order was opened : #21795605 buy xxx [DAX40] at 15407.37 sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:06.954 'xxx': order was opened : #21795606 sell xxx [DAX40] at 15406.37 sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:08.158 'xxx': order was opened : #21795607 sell xxx [DAX40] at 15406.37 sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:09.548 'xxx': order was opened : #21795608 buy xxx [DAX40] at 15407.37 sl: 0.00 tp: 0.00
0 09:03:10.126 'xxx': order was opened : #21795609 buy xxx [DAX40] at 15407.37 sl: 0.00 tp: 0.00
Man sieht, bzw. ich sehe mit meinen laienhaften Augen, dass die Trades alle zu market eröffnet wurden, was auch gewollt war. Aber die sl haben nicht gegriffen, obwohl die parametrisiert waren.
Es fällt auf, dass von den 7 Trades 5 buy Orders und 2 sell Orders sind. Wenn man sich im Experten-Log die base-price je Trade anschaut, hätten jedoch, auf Basis der Marktkurse, 4 buy Orders und 3 sell Orders eingegangen werden müssen.
Da der VPS jedoch die 15499,32 geliefert hat, woher auch immer, kamen andere Trades zustande.
Also ich sag mal, bring deinen code in ordnung, dann funkt das auch wieder
und ohne code wird dir auch keiner helfen können mit deinen selbst erstellten journals. Die mt journals willst du ja scheinbar nicht posten
Wo sieht man das ? Wenn ein SL nicht korrekt gesetzt ist kommt der Trade gar nicht zu stande. Es wird an deinem Code liegen das ein SL 0 übergeben wurde.
.
