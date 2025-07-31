Bilden Sie Gruppen und kommunizieren Sie mit anderen Händlern im aktualisierten Chat
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wir haben den MQL5.com-Chat aktualisiert, um die Konversationsmöglichkeiten der Nutzer weiter zu verbessern. Sehen Sie sich die neue Serviceschnittstelle und die aktualisierten Funktionen an, wie die überarbeitete Freundschaftslogik. Gründen Sie Gruppen zu Finanzthemen, treten Sie bestehenden Kanälen bei, diskutieren Sie aktuelle Themen mit anderen Händlern in Gruppenchats und kontaktieren Sie bestimmte Nutzer für persönliche Nachrichten.
Folgende Nachrichtenarten sind verfügbar:
Chats für Einzelgespräche. Chats bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit, mit Kollegen oder Partnern in Kontakt zu treten sowie Dokumente, Links und Dateien auszutauschen.
Gruppen für Gruppendiskussionen, bei denen jedes Mitglied Nachrichten veröffentlichen kann. Gruppen sind ideal, um Handelsideen oder Marktsituationen zu diskutieren, Wissen mit neuen Händlern zu teilen und Ratschläge von erfahreneren Marktteilnehmern einzuholen.
Kanäle für die Verbreitung von Nachrichten an ein bestimmtes Publikum. Nur Kanalautoren und Administratoren können Nachrichten veröffentlichen und solche Chats verwalten. Sie können bestehenden Kanälen beitreten, um Handels- und Marktnachrichten zu verfolgen und über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können auch Ihren eigenen Feed erstellen, um Ihren Abonnenten nützliche Informationen mitzuteilen. Außerdem können Sie Ihren Kanal vermarkten, indem Sie ihn mit der Funktion "Nur für Eingeladene" (invite-only) privat machen.
Greifen Sie auf Unterhaltungen zu und posten Sie Nachrichten über die MQL5.community-Website und MetaTrader-Terminals oder laden Sie den MQL5 Channels-Messenger für iOS herunter. Diese separate, voll funktionsfähige Anwendung minimiert den Traffic-Verbrauch bei der Nutzung von Chats.
Testen Sie jetzt den aktualisierten MQL5.com Chat: Erstellen Sie Ihre eigene Gruppe oder Ihren eigenen Kanal.
Erstellen Sie Ihren Gruppenchat oder Kanal