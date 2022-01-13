Metatrader 4 Einfürung

Hallo, ich habe mir grundlegendes wissen über das trading aus einigen Büchern angeeignet und steige jetzt in der Demoversion Metatrader 4 ein. Kann mir jemand helfen das Program besser zu verstehen oder schneller voranzukommen. Mfg NB
 
Warum MT4 und nicht gleich MT5?


MT5 inkl. Demokontos gibt's von MQ, MT4 nur von Brokern und hist. Tickdaten sind eine extra Fummelei.

Hier noch Literatur:

https://www.mql5.com/de/docs/runtime/running
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking/start_advanced
https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/mobile_trading

https://www.mql5.com/de/articles/496 // Quickstart for newbies
https://www.mql5.com/de/articles/211 // Orders, Positions und Abschlüsse in MetaTrader 5
https://www.mql5.com/en/forum/296230 // How to start with MQL5: Usefull Hints and lots of code!!

Schnelleinstieg oder Kurzanleitung für Anfänger
  • www.mql5.com
Liebe Leser, in diesem Artikel möchte ich Ihnen vermitteln und zeigen, wie man sich möglichst schnell und einfach die Grundlagen der Erstellung automatischer Handelssysteme, wie die Arbeit mit Indikatoren u. a., erschließt. Der Beitrag richtet sich an Neueinsteiger, in ihm kommen weder komplizierte noch schwer zu verstehende Beispiele zur Anwendung.
 
vergiss mt4. den brauchst du höchstens, um alten code zu debuggen o.Ä.
 
Gleich in die vollen. MT5 sonst verschwendest du Zeit. So oder so ersetzt er den MT4

