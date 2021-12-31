MFE & MAE
Claudius Marius Walter:
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, wofür die x-Achse des MFE & MAE graphs stehen?
die y-Achse sollte ja den maximal möglichen gewinn/verlust darstellen, wenn ich nicht gänzlich daneben liege..
Hmm - mit der Suche hier und/oder Google lassen sich solche Fragen doch leicht beantworten.
Hier fand ich 11 Artikel, die MAE erwähnen und einer ist der hier: https://www.mql5.com/de/articles/3046
Analyse der Grafiken Kontostand/Equity nach Symbolen und nach ORDER_MAGIC von Expert Advisors
- www.mql5.com
Die Einführung der Hedging-Option in MetaTrader 5 ermöglichte es, gleichzeitig mehrere Expert Advisors auf einem Handelskonto handeln zu lassen. Dabei ist die Situation möglich, dass eine Strategie profitabel ist, während die andere Verluste bringt. Als Ergebnis schwankt die Grafik um Null. Für diesen Fall ist es praktisch, Kontostand- und Equity-Grafiken für jede Handelsstrategie separat zu zeichnen.
Tatsächlich bin ich ebenfalls auf diesen Artikel gestoßen, welcher besagt:
Jedoch lässt sich dies, meinem Verständnis nach, nicht auf diese Graphik anwenden. In rot ist der MAE aufgezeichnet. Ich habe beispielhaft einen harten SL bei -22 Pips gesetzt. Nach Wladimits Erklärung bedeutet dies, dass ich einen minimalen MAE-wertt von -22Pips hätte (y-Achse) und das meine Positionenen zwischen -22 bis -235 Pips geschlossen wurden... irgednwas verwirrt mich dabei. Die positionen können doch idr. nicht unterhalb des gesetzten SL liegen..
Claudius Marius Walter #:
...
Die positionen können doch idr. nicht unterhalb des gesetzten SL liegen..
danke für deine Bestätigung! Bisher dachte ich, dass sowas eher selten Auftritt, aber scheinbar wird der SL dann doch oft und dazu nicht gerade geringfügig überschritten
