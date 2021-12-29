LTCUSD Spitzen/Rücksetzer - welcher Auslöser?
Hallo zusammen, ich nutze momentan "klassische" Analysen. Allerdings gibt es extreme Spitzen und Rücksetzer, die ich mir darüber überhaupt nicht erklären kann, bspw gab es am 28.12. gegen 15:30 CET 2 mal Rückschläge von 150 auf um die 140, die sofort wieder aufgeholt wurden. Hat hier jemand eine Idee oder Erklärung dafür? Ich kann nur rätseln... Vielen Dank für jeden Hinweis.
JOK72:
News, ganz einfach
JOK72:
Vergleiche doch mal die 4 Börsen .... passen da deine "Spikes"
Ja = alles gut
nein = falscher Broker
