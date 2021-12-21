MetaTrader löscht eingefügtem Indikator selbst immer raus
Hallo zusammen,
ich wollte gerade einen Indikator in die Metatrader Plattform einfügen was auch klappt, nur wenn ich dann auf Aktualisieren im Metatrader gehe dann löscht der mir immer wieder den Indikator raus. Ich hab auch schon 4 weitere Programme installiert, die Plattform geschlossen, ernuet geöffnet und jedes mal ist es das gleiche Problem.
Unter anderem hat sogar das gleiche Problem auch ein Freund von mir.
Weis da einer mehr?
Was steht in den Logs?
Ich habe nur die Datei vom Indikator, kein Quellcode oder aus dem Markt. Ist ein Indikator der mir automatisch Widerstand/Support einzeichnet und einen Alarm gibt wenn er den Bereich xy erreicht.
Mit dem löschen meine ich komplett aus dem Order wieder raus.
hier mal ein Beispiel:
- Dateiordner öffnen
- MQL4 öffnen
- Indiktoren öffnen
dann füge ich dort den Indikator in den Order Indikatoren ein
- jetzt gehe ich im Navigator im Metatrader auf aktualisieren(in der linken Spalte wo alle Indikatoren, EA's Konten usw. zu sehen sind)
Und jetzt kommt genau das Problem, der Indikator taucht hier nichtmal auf und löscht sich dann immer von dem Order MQL4-Indikatoren. Und das Problem ist bei allen Programmen was ich jetzt installiert habe.
Daher frage ich ja ob es an mir oder wirklich am Programm liegt
Dann wende Dich an den Programmierer des indiaktors und frag nach einer aktuellen (neu-kompilierten) Version - oder such Dir eine funktionierende Alternative, mehr kann ich leider nicht sagen.
