Order kann im Terminal nicht gelöscht werden. Bitte um Hilfe!
Es gibt zwei Einstellungen:
1:
(Terminal)
2:
Tab Allgemein der Optionen beim Starten eines EAs.
Beim Fehler invalid request prüfe die Preise von SL, TP Bid und Ask je nach Auftrag (Buy oder Sell)
Deswegen:
Ja ich hab alles versucht. Ich wende mich dann Mal an den Broker. Danke für die Info!
Hey, ich habe eine Order, hinter der "request adding" steht, die ich weder löschen noch ändern kann (auch nicht manuell). Kann mir jemand helfen?