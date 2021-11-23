Order kann im Terminal nicht gelöscht werden. Bitte um Hilfe!

Hey, ich habe eine Order, hinter der "request adding" steht, die ich weder löschen noch ändern kann (auch nicht manuell). Kann mir jemand helfen?


 

Beim Fehler invalid request prüfe die Preise von SL, TP Bid und Ask je nach Auftrag (Buy oder Sell)


Deswegen:


würde ich den Broker fragen.
 
Ja ich hab alles versucht. Ich wende mich dann Mal an den Broker. Danke für die Info!
