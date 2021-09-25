Magic Number
Hallo zusammen,
Ich habe langsam zu viele Bots im Einsatz, Daher möchte ich jedem eine MagicNumber geben.
Wie genau funktioniert das?
reicht es, wenn sie einmal mit "trade.SerExpertMagicNumber(MagicNumber)" deklariert wurde, oder muss die Nummer auch bei trade.buy / trade.sell stehen?
Liebe Grüße,
Jessie
Schau Dir die Parameter an, mit denen OrderSend() aufgerufen wird.
Nein, das reicht. trade ist lediglich eine Instanz der Klasse CTrade, die bestimmte Funktionen für Dich bereitstellt. Buy und Sell sind Funktionen der Klasse CTrade, genau wie SetExpertMagicNumber. D.h. jedesmal wenn Du SetExpertMagicNumber umstellst, gilt das für buy und für sell.
Hallo pennyhunter,
Ok danke, habe das gleich mal so ausprobiert.
Wird die MagicNr auch irgendwo angezeigt oder ist diese für gewöhnlich unsichtbar? Ich kann sie natürlich noch in das Kommentarfeld schreiben, das verrät mir aber nicht, ob sie aktiv ist.
Auch im Journal kann ich nichts sehen.
Liebe Grüße,
Jessie
Im Tester wird die MagicNumber nicht ausgewiesen - ich schon gefragt, aber ....
Im Kommentarfeld des Auftrages ist problematisch, da die vom Handelsserver jederzeit verändert wird :(
Hallo zusammen,
Hab wieder etwas, für das ich kein neues Thema eröffnen wollte und irgendwie hierrein passt.
Ich habe mir einen kleinen Close-Bot gebastelt, der alle offenen Positionen aller Symbole schließt, wenn die Equity>Balance ist.
Meine Frage ist, schließt der EA auch Positionen mit einer MagicNumber oder braucht er dann noch zusätzlichen Code?
Liebe Grüße
Jessie
