Magic Number

Hallo zusammen,


Ich habe langsam zu viele Bots im Einsatz, Daher möchte ich jedem eine MagicNumber geben.


Wie genau funktioniert das?

reicht es, wenn sie einmal mit "trade.SerExpertMagicNumber(MagicNumber)" deklariert wurde, oder muss die Nummer auch bei trade.buy / trade.sell stehen?


Liebe Grüße,


Jessie

 
Schau Dir die Parameter an, mit denen OrderSend() aufgerufen wird.

Dokumentation zu MQL5: Handelsfunktionen / OrderSend
Dokumentation zu MQL5: Handelsfunktionen / OrderSend
  • www.mql5.com
OrderSend - Handelsfunktionen - Nachschlagewerk MQL5 - Nachschlagewerk über die Sprache des algothitmischen/automatischen Handels für MetaTrader 5
 
Nein, das reicht. trade ist lediglich eine Instanz der Klasse CTrade, die bestimmte Funktionen für Dich bereitstellt. Buy und Sell sind Funktionen der Klasse CTrade, genau wie SetExpertMagicNumber. D.h. jedesmal wenn Du SetExpertMagicNumber umstellst, gilt das für buy und für sell.

https://www.mql5.com/de/articles/138

Der Einsatz von MQL5 Standard Library Handelsklassen beim Schreiben eines Expert Advisors
Der Einsatz von MQL5 Standard Library Handelsklassen beim Schreiben eines Expert Advisors
  • www.mql5.com
Dieser Beitrag beschreibt die Verwendung der Hauptfunktionalitäten der MQL5 Standard Library Handelsklassen beim Schreiben des Expert Advisors, die das Schließen und die Änderung von Positions, Platzierung und Löschung von pending Orders sowie die Prüfung nach Margen vor dem Platzieren eines Handels implementieren. Es wird auch gezeigt, wie man mit Hilfe von Handelsklassen Details zu Orders und Abschlüssen bekommen kann.
 

Hallo pennyhunter,

Ok danke, habe das gleich mal so ausprobiert.

Wird die MagicNr auch irgendwo angezeigt oder ist diese für gewöhnlich unsichtbar? Ich kann sie natürlich noch in das Kommentarfeld schreiben, das verrät mir aber nicht, ob sie aktiv ist.

Auch im Journal kann ich nichts sehen.


Liebe Grüße,


Jessie

 
Im Tester wird die MagicNumber nicht ausgewiesen - ich schon gefragt, aber ....

Im Kommentarfeld des Auftrages ist problematisch, da die vom Handelsserver jederzeit verändert wird :(

 

Hallo zusammen,


Hab wieder etwas, für das ich kein neues Thema eröffnen wollte und irgendwie hierrein passt.


Ich habe mir einen kleinen Close-Bot gebastelt, der alle offenen Positionen aller Symbole schließt, wenn die Equity>Balance ist.

Meine Frage ist, schließt der EA auch Positionen mit einer MagicNumber oder braucht er dann noch zusätzlichen Code?


Liebe Grüße

Jessie


 
Nein, die Magic ist nur ein weiteres Kriterium, das während der Schleife für jede Position i abfragen kannst. 
Das brauchst Du wenn Du verschiedene EAs laufen lässt, da alle Positionen in einer Liste sind. Ansonsten würde es er auch die Positionen der anderen EAs schließen, außer das ist gewollt...?
Oder wenn für Positionen mit unterschiedlichen Entries unterschiedliche Exits gelten sollen vielleicht auch, dann hadt Du über die unterschiedlichen Magic Numbers einen Zugriff darauf.
