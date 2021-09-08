Signal Abo nicht erlaubt

Neuer Kommentar
 

Hallo in die Runde,

da ich dazu leider nichts in den Signal-Regeln finde, frag ich hier mal nach. Gibt es gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor das eigene Signal zum Abonnieren freigegeben wird?


Momentan zeigt es mir folgendes an (siehe Anhang).


Danke für eure Antwort

Dateien:
Signal_nicht_erlaubt.JPG  13 kb
 
Es muss eine gewisse Zeit (genaue Dauer wurde nicht bekannt gemacht) lauf, damit MQ es prüfen kann - es hilft nur Geduld.
 
Carl Schreiber #:
Es muss eine gewisse Zeit (genaue Dauer wurde nicht bekannt gemacht) lauf, damit MQ es prüfen kann - es hilft nur Geduld.
Ok, danke. Die bring ich auf.

Weißt du evtl auch wonach der "Zuverlässigkeitsstatus" vergeben wird? 
 
Revilo2200 #:
Ok, danke. Die bring ich auf.

Weißt du evtl auch wonach der "Zuverlässigkeitsstatus" vergeben wird? 

Wenn der Kursor sich darüber schiebt, öffnet sich ein Popup-Fenster mit der Erklärung.

 
Carl Schreiber #:

Wenn der Kursor sich darüber schiebt, öffnet sich ein Popup-Fenster mit der Erklärung.

mmmhh, bei mir öffnet sich da leider nichts wenn ich über die Zuverlässigkeitsbalken fahre.

Und was ich so gar nicht verstehe ist, dass ich Nachrichten wie diese (Anhang) erhalte, obwohl mein Signal allein heute schon mehr als 20 Positionen (somit 40 Deals) geöffnet und geschlossen hat. 
 
Oliver Hesse #:
mmmhh, bei mir öffnet sich da leider nichts wenn ich über die Zuverlässigkeitsbalken fahre.

Und was ich so gar nicht verstehe ist, dass ich Nachrichten wie diese (Anhang) erhalte, obwohl mein Signal allein heute schon mehr als 20 Positionen (somit 40 Deals) geöffnet und geschlossen hat. 
Was mir gelingt, sollte Dir auch möglich sein:



Diese update sind bei bestimmten Dingen nicht sekündlich, sondern mitunter täglich oder wöchentlich - üb Dich in Geduld, es wird schon werden.

 
Mmmhh, merkwürdig. Bin heute so oft mit der Maus darüber gefahren, dass mein Tisch jetzt ein kleines Loch aufweist :-) Angezeigt hat es mir jedoch nichts. Egal, danke für deine Antwort 
 

Hallo Oliver,

ich hab mal nach deinem Signal gesehen...

da steht: " Signalanbieter wartet auf die Registrierung als Händler".

Deshalb ist ein Abo derzeit nicht erlaubt.



Gruß Uwe

 

Hallo Uwe,

dass das da steht, weiß ich natürlich. Ich wollte nur wissen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eben eine solche Registrierung erlaubt wird. Es gibt nämlich eine Signale hier bei mql ,die haben das schon seit 30 Wochen stehen, dass der Signalanbieter wartet. Es wäre einfach schön zu wissen, worauf genau man da eigentlich wartet. Fehlen eventuell noch notwendige Dokumente oder so...

Mein Signal war gestern kurzzeitig auch mal öffentlich zu sehen. Jetzt nicht mehr. Zumindest nicht bei mir. 

Mein Signal hatte innerhalb der letzten 3 Tage mehr als 40 Positionen. Die haben manche im ganzen Monat nicht. 


Aber in den AGBs steht, dass es bis zu 10 Tagen dauern kann (warum auch immer). Die warte ich jetzt einfach mal geduldig ab. 


Trotzdem danke für deine Nachricht.


Gruß, Oli

Neuer Kommentar