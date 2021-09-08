Signal Abo nicht erlaubt
Wenn der Kursor sich darüber schiebt, öffnet sich ein Popup-Fenster mit der Erklärung.
mmmhh, bei mir öffnet sich da leider nichts wenn ich über die Zuverlässigkeitsbalken fahre.
Diese update sind bei bestimmten Dingen nicht sekündlich, sondern mitunter täglich oder wöchentlich - üb Dich in Geduld, es wird schon werden.
Hallo Oliver,
ich hab mal nach deinem Signal gesehen...
da steht: " Signalanbieter wartet auf die Registrierung als Händler".
Deshalb ist ein Abo derzeit nicht erlaubt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
dass das da steht, weiß ich natürlich. Ich wollte nur wissen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eben eine solche Registrierung erlaubt wird. Es gibt nämlich eine Signale hier bei mql ,die haben das schon seit 30 Wochen stehen, dass der Signalanbieter wartet. Es wäre einfach schön zu wissen, worauf genau man da eigentlich wartet. Fehlen eventuell noch notwendige Dokumente oder so...
Mein Signal war gestern kurzzeitig auch mal öffentlich zu sehen. Jetzt nicht mehr. Zumindest nicht bei mir.
Mein Signal hatte innerhalb der letzten 3 Tage mehr als 40 Positionen. Die haben manche im ganzen Monat nicht.
Aber in den AGBs steht, dass es bis zu 10 Tagen dauern kann (warum auch immer). Die warte ich jetzt einfach mal geduldig ab.
Trotzdem danke für deine Nachricht.
Gruß, Oli
Hallo in die Runde,
da ich dazu leider nichts in den Signal-Regeln finde, frag ich hier mal nach. Gibt es gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor das eigene Signal zum Abonnieren freigegeben wird?
Momentan zeigt es mir folgendes an (siehe Anhang).
Danke für eure Antwort