Kann man das irgendwo einstellen, dass ein Stoploss immer automatisch mitgesetzt wird (mit etwas Abstand, der festzulegen ist), wenn man kauft oder verkauft.
Hallo zusammen!
Im Betreff habt ihr schon gelesen, worum es geht. Vielleicht weiß einer die Antwort auf die Frage, ob man irgendwo einstellen kann, dass ein Stop Loss immer automatisch gleich bei der Order mitgesetzt wird. Bei Kauf mit einem immer gleichen von mir festzusetzenden Abstand nach unten, bei Verkauf mit Abstand nach oben. Ich stelle das nämlich immer extra ein und beim Scalpen im Minutenchart um 15.30h, wo man praktisch jede Kerze mitnehmen will, ist das zu langsam.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Silke Plaß
Nur mit script oder ea, mt hat die möglichkeit nicht
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Was ist denn ein Script?
Und: Können Sie mir einen EA nennen, der eine solche Funktion hat?
Rechts oben gibts eine lupe, da kann man suchen
Hallo zusammen!
- Im Terminl kann man automatischen Trailing einstellen, Maus auf die Balance-Zeile stelle rechter Mausklick:
- Such mal hier (oben recht die Lupe) nach Trailing, dann links CodeBase, Artikel oder Forum - oder Market, wenn Du nicht programmieren kannst - es gibt sicher 'ne ganze Menge EAs, die das anbieten.
Hallo zusammen!
