Wie kann man Nachrichten an Anbieter schreiben?

Guten Morgen allerseits,


ich habe hier und da einen interessanten EA gefunden, habe aber einige Fragen zur Aktivierung usw. Ich gehe also auf das Profil des Anbieters, klicke auf "Nachricht schreiben", dann öffnet sich oben rechts das Chatfenster wo steht, dass ich Freunde hinzufügen soll, um Nachrichten zu senden. Also "Freund Hinzufügen auswählen, dann erneut auf "Nachricht schreiben" aber es öffnet sich wieder nur das Chatfenster mit dem Hinweis, dass ich das Profil als Freund hinzufügen soll. 


Wie kann ich also Anbieter anschreiben und mit meinen Fragen konfrontieren?



Gruß

 
Kopiere den Namen in das Suchfeld hier (rechts oben), dann sollte ein Name erscheinen und mit einem Klick darauf dann so etwas:


Wenn das nicht geht lies das hier: https://www.mql5.com/de/articles/586

und teste den EA, das könnte Deine Fragen uU. beantworten.

Ansonsten schick ihm eine Freundschaftsanfrage (+Add to my friends) warte auf die Antwort und dann kannst Du die Frage stellen.

