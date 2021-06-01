"Freund entfernen" seit Update nicht mehr auffindbar?
pennyhunter:Wenn Du das gut dokumentierst an mich sendest, kann ich ihn sperren, erst einmal für eine bestimmte Zeit, vielleicht geht es so?
ich würde gerne jemanden aus meiner Freundesliste entfernen, der mit täglich zehn Verkaufsangebote schickt. Es ist einfach übertrieben nervig.
Grüße
Hallo Forum,
Nur hat sich scheinbar an der Struktur der Seite etwas verändert und nun finde ich die Schaltfläche nicht mehr.
Carl Schreiber:
Hm okay... klar kann ich machen, kommt mir aber vor wie mit Kanonen auf Spatzen schießen... gut. Im Laufe der Woche werde ich dir ein paar Mal den Inhalt meines Newsfeeds schicken.
Was ist denn nun mit der Schaltfläche, gibt es die gar nicht mehr?
Hallo Forum,
