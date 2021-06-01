"Freund entfernen" seit Update nicht mehr auffindbar?

Neuer Kommentar
 

Hallo Forum,

ich würde gerne jemanden aus meiner Freundesliste entfernen, der mit täglich zehn Verkaufsangebote schickt. Es ist einfach übertrieben nervig.
Nur hat sich scheinbar an der Struktur der Seite etwas verändert und nun finde ich die Schaltfläche nicht mehr.

Grüße

 
pennyhunter:

Hallo Forum,

ich würde gerne jemanden aus meiner Freundesliste entfernen, der mit täglich zehn Verkaufsangebote schickt. Es ist einfach übertrieben nervig.
Nur hat sich scheinbar an der Struktur der Seite etwas verändert und nun finde ich die Schaltfläche nicht mehr.

Grüße

Wenn Du das gut dokumentierst an mich sendest, kann ich ihn sperren, erst einmal für eine bestimmte Zeit, vielleicht geht es so?
 
Carl Schreiber:
Wenn Du das gut dokumentierst an mich sendest, kann ich ihn sperren, erst einmal für eine bestimmte Zeit, vielleicht geht es so?

Hm okay... klar kann ich machen, kommt mir aber vor wie mit Kanonen auf Spatzen schießen... gut. Im Laufe der Woche werde ich dir ein paar Mal den Inhalt meines Newsfeeds schicken.

Was ist denn nun mit der Schaltfläche, gibt es die gar nicht mehr?

 
Alternativ (wenn es nur im Newsfeed ist), kannst du die betreffende Person auch dort ausblenden lassen. Auf der rechten Seite der Beiträge im Newsfeed ist ein Zahnrad über das du dann "Im Newsfeed anzeigen" abwählen kannst. 
 



Wenn du wie im Bild oben im Newsfeed bist und mit der Maus auf deine Freunde fährst, erscheint ein Zahnrad. Von da aus kannst du ihn entfernen

Neuer Kommentar