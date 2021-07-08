ACCOUNT_TRADE_EXPERT immer true?

Neuer Kommentar
 

Hallo hab mal aus Neugier mir via Comment 2 boolsche Variablen ausgeben lassen...wieso ist die Variable "AllowExpert" immer true?

Dachte die prüft ob der EA Aktiv ist oder inaktiv. im Prinzip sollt der doch das selbe machen wie die "AllowTerminal" nur halt zurückgeben ob in den Einstelungen des EA "Autotrading erlauben" ausgewählt ist oder halt nicht, reagiert nur icht drauf....

Was ist der Grund? ist die Abfrage falsch? 

 bool AllowTerminal=TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED); //Je nach Zusatand der Schaltfläche im MT true oder false... Perfekt!
 bool AllowExpert=AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT); //gibt immer true zurück , egal ob in den Einstellungen Autotrad erlauben ausgewählt ist
 ... wieso?
 
Aleksi-Trader:

Hallo hab mal aus Neugier mir via Comment 2 boolsche Variablen ausgeben lassen...wieso ist die Variable "AllowExpert" immer true?

Dachte die prüft ob der EA Aktiv ist oder inaktiv. im Prinzip sollt der doch das selbe machen wie die "AllowTerminal" nur halt zurückgeben ob in den Einstelungen des EA "Autotrading erlauben" ausgewählt ist oder halt nicht, reagiert nur icht drauf....

Was ist der Grund? ist die Abfrage falsch?

Im Termial gibt es diesen knopf:

und jeweils für einen EA individuell diese Option:


 
Carl Schreiber:
Im Termial gibt es diesen knopf:

und jeweils für einen EA individuell diese Option:


Das wusste ich auch, ich hatte die idee zu schauen ob der EA mir das auch als bool anzeigt, was er ja macht aber eben nur bei dem Terminal "Algohandel" jedoch icht bei  Einstellungen des EA. Wollte nur wissen warum es nicht als true und false ausgebegen wird sondern ur true bei den Einstellungen des EA ob wohl diese false anzeigen sollten.
 

Was ist damit?

bool MQLInfoInteger(MQL5_TRADE_ALLOWED)


Das mit dem ACCOUNT_TRADE_EXPERT überprüft meines Wissens nach nur, ob Dein Broker auf Deinem Account EAs zulässt.

 
Michael Martens:

Was ist damit?


Das mit dem ACCOUNT_TRADE_EXPERT überprüft meines Wissens nach nur, ob Dein Broker auf Deinem Account EAs zulässt.

was sollte er denn anzeigen, wenn das in einem EA abgefragt wird?

 
amando:

was sollte er denn anzeigen, wenn das in einem EA abgefragt wird?

True oder false.
 
Michael Martens:
True oder false.

gerade probiert, verhält sich genauso wie eingangs beschrieben.

nehm an, das hängt davon ab, ob der Broker EA erlaubt oder nicht

 
amando:

gerade probiert, verhält sich genauso wie eingangs beschrieben.

nehm an, das hängt davon ab, ob der Broker EA erlaubt oder nicht

Habe ich doch gesagt. Leider wird aus Deiner Frage aber nicht ersichtlich, auf welchen der zwei Befehle in meinem Posting Du Dich beziehst.

 
amando:

gerade probiert, verhält sich genauso wie eingangs beschrieben.

nehm an, das hängt davon ab, ob der Broker EA erlaubt oder nicht

Michael Martens:
True oder false.

Eigentlich bei individuellen EA Einstellungen "trading nicht erlauben" dann eigentlich false.

Der Broker erlaubt EA ohne probleme

 
Aleksi-Trader:

Eigentlich bei individuellen EA Einstellungen "trading nicht erlauben" dann eigentlich false.

Der Broker erlaubt EA ohne probleme

Eben nicht, bleibt ja immer true, das hätte ich auch zuerst so gedacht

 
amando:

Eben nicht, bleibt ja immer true, das hätte ich auch zuerst so gedacht

Welches von beiden?
MQL5_TRADE_ALLOWED oder ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Oder beide?

12
Neuer Kommentar