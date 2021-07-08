ACCOUNT_TRADE_EXPERT immer true?
Hallo hab mal aus Neugier mir via Comment 2 boolsche Variablen ausgeben lassen...wieso ist die Variable "AllowExpert" immer true?
Dachte die prüft ob der EA Aktiv ist oder inaktiv. im Prinzip sollt der doch das selbe machen wie die "AllowTerminal" nur halt zurückgeben ob in den Einstelungen des EA "Autotrading erlauben" ausgewählt ist oder halt nicht, reagiert nur icht drauf....
Was ist der Grund? ist die Abfrage falsch?
und jeweils für einen EA individuell diese Option:
Im Termial gibt es diesen knopf:
und jeweils für einen EA individuell diese Option:
was sollte er denn anzeigen, wenn das in einem EA abgefragt wird?
True oder false.
gerade probiert, verhält sich genauso wie eingangs beschrieben.
nehm an, das hängt davon ab, ob der Broker EA erlaubt oder nicht
gerade probiert, verhält sich genauso wie eingangs beschrieben.
nehm an, das hängt davon ab, ob der Broker EA erlaubt oder nicht
Habe ich doch gesagt. Leider wird aus Deiner Frage aber nicht ersichtlich, auf welchen der zwei Befehle in meinem Posting Du Dich beziehst.
gerade probiert, verhält sich genauso wie eingangs beschrieben.
nehm an, das hängt davon ab, ob der Broker EA erlaubt oder nicht
True oder false.
Eigentlich bei individuellen EA Einstellungen "trading nicht erlauben" dann eigentlich false.
Der Broker erlaubt EA ohne probleme
Eigentlich bei individuellen EA Einstellungen "trading nicht erlauben" dann eigentlich false.
Der Broker erlaubt EA ohne probleme
Eben nicht, bleibt ja immer true, das hätte ich auch zuerst so gedacht
Eben nicht, bleibt ja immer true, das hätte ich auch zuerst so gedacht
Welches von beiden?
MQL5_TRADE_ALLOWED oder ACCOUNT_TRADE_EXPERT
Oder beide?
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo hab mal aus Neugier mir via Comment 2 boolsche Variablen ausgeben lassen...wieso ist die Variable "AllowExpert" immer true?
Dachte die prüft ob der EA Aktiv ist oder inaktiv. im Prinzip sollt der doch das selbe machen wie die "AllowTerminal" nur halt zurückgeben ob in den Einstelungen des EA "Autotrading erlauben" ausgewählt ist oder halt nicht, reagiert nur icht drauf....
Was ist der Grund? ist die Abfrage falsch?