VPS und paralleles Testen von EA's
Hallo zusammen,
ich bin ein absoluter Anfänger und habe mich durch die Videos und Tutrials und so weiter durchgeschlagen.
Ich habe jetzt einen VPS und einen EA gekauft (am Wochende).
In meinen Testberichten die auf Reale Ticks gehen, habe ich gesehen das der EA nicht am Wochenende handelt.
Ich habe jetzt auf dem Metatrader jetzt am Wochenende weitere EA's getestet.
Jetzt meine Frage. Einerseits weiß ich nicht ob der Roboter jetzt wirklich an ist, da ich quasi ein Stop Signal sehe, obwohl ich alles migrieren gesagt habe. Es wird kurz das Play Symbol angezeigt und danach wieder das Stop Symbol:
Im Journal steht das es gestartet ist.
Die andere Frage ist auch, wenn ich jetzt auf meinem PC Teste, behindere ich damit irgendwelche Trades, oder auch Einstellungen auf dem VPS?
Du musst lokal auf Deinem PC (vor der Migration) a) Im Terminal oben Algo-Handel einschalten:
beim Starten des EAs im ersten Tab der Einstellungen des EAs den Algo-Handel erlauben:
sodass dann auf dem Chart, wo er lokal gestartet wurde das siehst:
Dann erst auf die VPS migrieren (halt öfters bis alles geklappt hat.)
Danke Carl, und wie ist es mit dem Testen, kann ich parallel andere EA's testen?
Bin jetzt vorgegangen wie du es beschrieben hast, er schaltet das Algo trading aus, aber imJournal steht das es auf der VPS aktiv ist. Also funktioniert das dann am Montag? :D bin dann im Urlaub ud kann es nicht von ausserhalb einschalten, deshalb frage ich so :-D
Danke Carl, und wie ist es mit dem Testen, kann ich parallel andere EA's testen?
Lokal auf dem PC ja, der VPS kann nicht testen und/oder optimieren.
Dazu muss man nach der Migration nicht einmal im selben Konto oder Broker eingeloggt sein, wenn das gewünscht wird.
