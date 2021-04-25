Mein EA vergibt keine Magicnumber
Hallo ich habe ein Problem mit meinen ExpertAdvisor.
Ich habe anfang dieses Jahr angefangen mich mit der programierung in MT5 zubeschäftigen.
hatte aber davor keine vorkenntise von Programiersprachen.
Nun habe ich es soweit hinbekommen das ich einen EA habe der so Handelt mich es möchte.
nun wollte ich das mein EA eine Magic-number vergibt. Das er im Nächstenschritt die Position besser wieder erkennen kann.
Bisher habe ich es so versucht: SetExpertMagicNumber(magic)in OnInit und die Position habe ich mit Buy()/Sell() eröfnet.
aber keine der eröfneten Positionen hatte eine Magicnumber.
Meine Frage ist jetzt muss ich da etwas beachten oder wo liegt mein fehler.
Ohne code achwer zu sagen, verwendest du die ctrade klasse um trades zu setzen?
Danke Für die Antwort.
Die einzelne Funktionen hier im Forum ist mir noch nicht geläufig,also wie man hier einen code richtig postet.
aber mitlerweile habe ich den Fehler gefunden,und er ist so einfach gewesen das ich mich ärgere das ich damit wochen damit zugebracht habe (ironie).
Es ist so, ich habe in OnInit m_trade.SetExpertMagicNumber(magic); geschreiben. und in OnTicke trade.Buy()
und das hat keine fehler meldung hervorgebracht.
Jetzt habe ich m_trade.Buy() geschrieben und es Funktoniert.
Ja aber so ganz kann das nicht die lösung sein, weil sl und tp kannst du so nicht setzen
Wenn Du einen Beitrag schreibst, gibt es oben eine Editierzeile. Das Icon <\> ist für Code, Aa bietet verschiedene Formate. Bilder kann man mit Ctrl-C einfügen oder Bilddateien über das Icon 2Gipfel+Sonne.
Einen Link kann man eintragen https;//www. ... und dann bitte markieren und das Kettensymbol (Url) aufrufen, so wird die Url markiert und kann mit einem Klick aufgerufen werden.
Rechts kann man fremdsprachige Posts durch "Übersetzen in DE" sich nach Deutsch übersetzen lassen.
