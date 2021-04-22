Tägliche Deinstallation von Metatester 5 cloud - Seite 3
Doch, die Lösung ist:
Pro Core ein Agent.
So sieht es bei mir aus:
Ja, Sir, gute Farm!
Haben Sie es ganz auf den Verkauf des Stroms ausgerichtet?
Und bei allen Prozessoren nutzen Sie nur die physikalischen Kerne für die Jobs? Ich sehe, dass am Ende der Beschreibung des Prozessors nicht die Anzahl der Agenten innerhalb von "[XX]" erscheint.
Ja, nur die physikalischen.
Die Beschreibung ist nur der Computername im internen Netzwerk. Hat nichts mit Agenten zu tun.
Darf ich Sie fragen, was Sie täglich oder monatlich mit all diesen Prozessoren verdienen? Ich verstehe, dass Jobs täglich fluktuieren und der Verdienst variieren kann.
Ich verdiene nichts, aber es werden die Stromkosten gedeckt.
Die Rechner laufen 24/7
Dann widmen Sie alle diese Prozessoren nur für Ihre persönlichen Berechnungen. Sie haben also eine Menge Prozessoren.
Nein , es werden andere Aufgaben auf diesen Rechnern erledigt.
MQL5 Cloud hilft mir die Stromkosten zu senken.
Aber diese Zahlen sind sehr niedrig für die Anzahl der Prozessoren, die es hat. Was ist die PR der beiden verschiedenen Prozessormodelle, die Sie haben?
100-150
Der Intel 10900K, der alle Kerne mit 5,2 betreibt, erreicht einen PR von 235 oder mehr.
Dann verbraucht er aber auch 250 Watt
Die schnellsten CPUs sind die ungünstigsten.