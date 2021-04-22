Tägliche Deinstallation von Metatester 5 cloud - Seite 2
Der Metatrader5 nutzt alle Threads aus beim Strategietester. Bringt aber nach meiner Testung nichts.
Ist nur 60 % schneller braucht aber 100 % mehr Strom .Besser nur 50% der Agenten nutzen.
In der Dokumentation zur MQL5 Cloud steht die Begrenzung.
Aber da alle Prozessor-Threads mehr Aufgaben ausführen, obwohl sie mehr Strom verbrauchen, wird mich das am Ende des Monats nicht allzu viel kosten. Ich verstehe nicht, warum sie die Prozessor-Threads entfernen wollen, die die gleiche Aufgabe wie ein physischer Kern erfüllen.
Wahrscheinlich hat MQ das so entschieden, um die Berechnung des Verdienstes besser zu machen.
Verkaufst du auf diesem System deine Rechenleistung?
Ja, ich verkaufe Rechenleistung.
Schalte es ab , dann bleiben alle Agenten da.
Frage nicht weiter ,warum.
Es ist so :-)
https://www.mql5.com/de/forum/325999
Schalten Sie den Computer aus? Ich verstehe nicht, das ist doch ein Scherz, oder? :)
Nein, nicht den Computer ausschalten.
Das Verkaufen ausschalten.
Es wurde falsch übersetzt.
Wenn ich also den Verkauf der Rechenressourcen stoppe, gibt es keine Deinstallation des Agenten?
Ich habe nie den Test über den Gewinn bei der Verwendung von 20 Agenten oder 10 Agenten gemacht, aber ich verstehe, dass der Gewinn weniger sein wird, nicht 50% weniger, aber es wird weniger sein. Was ist Ihre Meinung?
Ich meine ja. Das Verhalten kann aber schon wieder geändert sein.
Teste selber.
Kommen Sie, das Problem der Deinstallation wird ständig bestehen und es gibt keine Lösung.
Doch, die Lösung ist:
Pro Core ein Agent.
So sieht es bei mir aus:
Wir drehen uns imm Kreis 🤣