Tester für binäre Optionen
Es gibt die Funktion OTester(), in der man für die Optimierung selbst berechnete Werte zurück
OnTester()
uups - richtig, Danke :)
Vielen Dank für die Klarstellungen, aber ich glaube immer noch nicht, wonach ich suche. Ich möchte, dass dies im Indikator erfolgt. Folgen Sie einem detaillierteren Bild von dem, was ich möchte
Du kannst das auch im ea laufen lassen, check die OnTradeEvent und wenn da was passiert ist, frage ab ob was passiert ist und dann aktualisiere es
Du kannst das auch im ea laufen lassen, check die OnTradeEvent und wenn da was passiert ist, frage ab ob was passiert ist und dann aktualisiere es
Wäre es nur in einem EA möglich? Ich würde es sehr gerne im Indikator als Indikator für dieses Forum haben, ich würde sehr gerne wissen, wie es geht, um es in meine Indikatoren zu implementieren
https://fxsklad.ru/threads/besplatnyj-tester-dlja-binarnyx-opcionov-novaja-versija.1218/
- fxsklad.ru
Naja, dann schreib halt den Indikator, der die relevanten Werte über seine Puffer anbietet und einen kleinen EA, der die Puffer ausliest und auswertet, sodass am Ende der Optimierung (wofür sonst der Tester) das von OnTester() zurückgegeben wird.
Naja, dann schreib halt den Indikator, der die relevanten Werte über seine Puffer anbietet und einen kleinen EA, der die Puffer ausliest und auswertet, sodass am Ende der Optimierung (wofür sonst der Tester) das von OnTester() zurückgegeben wird.
Mein Versuch
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {... for (int i = limit-1; i>=0; i--) if (i >= MathMin(50000-1, rates_total-1-50)) continue; ... static double nVit = 1.00; static double nDer = 1.00; if (rates_total == prev_calculated) { if(Buffer1[6]>0 && Buffer1[6]!=EMPTY_VALUE && Close[1]>Buffer1[6]) { nVit=nVit+1; } else { nDer=nDer+1; } if(Buffer2[6]>0 && Buffer2[6]!=EMPTY_VALUE && Close[1]<Buffer2[6]) { nVit=nVit+1; } else { nDer=nDer+1; } } ObjectCreate("Nome", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("Nome", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("Nome", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("Nome", OBJPROP_YDISTANCE, 15);// Y coordinate ObjectSetText("Nome",Nome_do_indicador,10,"Arial",clrAliceBlue); ObjectCreate("Vitórias", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_YDISTANCE, 30);// Y coordinate ObjectSetText("Vitórias","Vitórias:"+(nVit-1),10,"Arial",clrAliceBlue); ObjectCreate("Derrotas", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_YDISTANCE, 45);// Y coordinate ObjectSetText("Derrotas","Derrotas:"+(nDer-1),10,"Arial",clrAliceBlue); ObjectCreate("wR", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("wR", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("wR", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("wR", OBJPROP_YDISTANCE, 60);// Y coordinate ObjectSetText("wR","WinRate:"+NormalizeDouble(((nVit-1)/(nVit+nDer-2)*100),Digits)+"%",10,"Arial",clrAliceBlue); } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
mein Ergebnis :(
Mein Versuch
mein Ergebnis :(
Was passt dir nicht, der zählt doch eh was du ihm programmiert hast
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wie kann ich einen Puffer-Backtester wie das Bild in mt4 einfügen (zum Beispiel: Wenn 5 Minuten nach Puffer 1 größer als der Start ist, zählen Sie 1 Sieg, wenn nicht 1 Verlust)? Was ich wünsche, ist auf EURAUDM15.PNG Mein Versuch