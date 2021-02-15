Konto im Minus
Das liegt daran, dass Sie den Cloud-Server noch nicht abgeschaltet haben. Der Weg, den Cloud-Server zu schließen, is t, die EA-Transaktion in der Software zu starten und sie dann auf den Server hochzuladen.
Im eigenen Profil unter Agenten => (Tab) Agenten (https://www.mql5.com/de/users/stephan77/agents/jobs) gibt es die Statistik, allerdings wird die immer erst zum Tagesende aktualisiert.
Ich hatte mal so eine Optimierung:
Bei Dir müssten es ~6*7=42 Tages-Äquivalente sein?
Hier erkennt man wie wichtig es ist, dass der EA gut optimiert ist (Profiler)
Wenn man es genau nimmt ist MQ in diesem Moment eine Bank und bräuchte dafür eine Lizenz.
Zongda Lin:
Vielen Dank!
Hallo Leute, ich habe mal ne Frage an Euch. Ich habe gestern mein EA optimiert und das mit der Hilfe des Cloud Networks. Ich hatte 30 Dollar eingezahlt und bis auf 1.60 Dollar ca optimiert, danach habe ich die optimierung gestoppt. jetzt schau ich auf mein Konto und da steht -31.16 Dollar.
Kann mir das jemand beandworten?
Vielen Dank im voraus.