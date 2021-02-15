Bitte alle meine Produkte vom Marktplatz nehmen. - Seite 2

Martin, du hast die Möglichkeit dein MQL Konto komplett löschen zu lassen über den Service Desk.
Wähle einfach ein Thema wenn du Anfrage sendest.
 
amando:

Was redest du? Du hast keine produkte mehr im markt

Das rede ich:


Aber die scheinen jetzt, obwohl sie als veröffentlicht gelten,  nur noch für mich sichtbar zu sein. Es wäre hilfreich, wenn der Servicebereich etwas mehr kommunizieren würde und nicht im Hintergrund ohne Infos agiert...
Nun denn - ich wünsche allen hier verbliebenen Kunden viel Erfolg.

 
Martin Fischer:

Das rede ich:


Nun denn - ich wünsche allen hier verbliebenen Kunden viel Erfolg.

Keine Sorge, rufe ich Deine Produkte auf (https://www.mql5.com/de/users/re-run/seller#products), kriege ich das:


12
