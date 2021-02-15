Bitte alle meine Produkte vom Marktplatz nehmen. - Seite 2
Was redest du? Du hast keine produkte mehr im markt
Das rede ich:
Aber die scheinen jetzt, obwohl sie als veröffentlicht gelten, nur noch für mich sichtbar zu sein. Es wäre hilfreich, wenn der Servicebereich etwas mehr kommunizieren würde und nicht im Hintergrund ohne Infos agiert...
Nun denn - ich wünsche allen hier verbliebenen Kunden viel Erfolg.
Nun denn - ich wünsche allen hier verbliebenen Kunden viel Erfolg.
Keine Sorge, rufe ich Deine Produkte auf (https://www.mql5.com/de/users/re-run/seller#products), kriege ich das: